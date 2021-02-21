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Марсель вскоре возглавит экс-тренер сборной Аргентины – СМИ

Франция
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Хорхе Сампаоли направляется в французский клуб

Марсель вскоре возглавит экс-тренер сборной Аргентины – СМИ

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Главный тренер "Атлетико Минейро" Хорхе Сампаоли близок к тому, чтобы перебраться в чемпионат Франции.

60-летний аргентинец возглавит "Марсель" по окончании чемпионата Бразилии, который финиширует 26 февраля.

Сампаоли подпишет с "Олимпиком" контракт на 2,5 года, сообщает журналист Sport Mediaset Андерсиньо Маркес.

Прежний главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш покинул клуб в начале февраля.

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В статье: Марсель (Франция) Хорхе Сампаоли
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