Франция
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Марсель вскоре возглавит экс-тренер сборной Аргентины – СМИ
Хорхе Сампаоли направляется в французский клуб
Главный тренер "Атлетико Минейро" Хорхе Сампаоли близок к тому, чтобы перебраться в чемпионат Франции.
60-летний аргентинец возглавит "Марсель" по окончании чемпионата Бразилии, который финиширует 26 февраля.
Сампаоли подпишет с "Олимпиком" контракт на 2,5 года, сообщает журналист Sport Mediaset Андерсиньо Маркес.
Прежний главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш покинул клуб в начале февраля.
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