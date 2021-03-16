Кейлор Навас - лучший вратарь мира прямо сейчас. Его статистика поражает

Если вы спросите у болельщиков, кто лучший голкипер планеты, то с большой вероятностью услышите фамилии Мануэля Нойера, Алисона Бекера, Марк-Андре тер Штегена. Но не Кейлора Наваса.

34-летнему костариканцу недостает публичности, пиара, чтобы побеждать в таких опросах. И это несправедливо, ведь уровень игры, который он демонстрирует, сопоставим с лучшими образцами вратарского искусства.

В текущем сезоне Навас пропускает в среднем по 0,64 гола за один матч. Во всей Европе меньше лишь у Эдуара Менди из "Челси" и Эдерсона из "Манчестер Сити". Ян Облак, Тибо Куртуа, Войцех Щесный и другие топы заметно отстают.

При этом ключ к непробиваемости Кейлора вовсе не в качественной обороне "ПСЖ". В текущем сезоне в створ ворот Парижа летит в среднем 3,5 удара за 90 минут. Среди топов больше достается лишь тер Штегену (3,6), де Хеа (3,7), Льорису (3,9) и Нойеру (4,3).

Получается, Навас отражает 81,4% ударов, которые летят в створ ворот - это абсолютно лучший показатель в Европе. Кейлор заметно опережает признанного мастера клиншитов Яна Облака (76,2%) и открытие сезона Эдуара Менди (75,3%). А, например, Давид де Хеа на его фоне - дырка (65,1%).

Вы наверняка помните, как Навас отразил удар Месси с пенальти в матче против "Барселоны". Рональд Куман на пресс-конференции признал, что тот эпизод был ключевым. Забей Лео - и игра могла повернуться в совсем другую сторону. Другое дело, что для Кейлора отражать пенальти - вполне рутинное дело. Прямо сейчас он лучший по проценту отбитых пенальти во всех топ-лигах. Навас отразил 32,4% одиннадцатиметровых в карьере (12 из 37). Сравнимые цифры только у Андреа Консильи из "Сассуоло" (10/32, 31,2%).

В текущем сезоне Навас отразил 2 пенальти из 6, подтверждая свой имидж. У других топ-голкиперов в этом плане дела гораздо хуже.

Пожалуй, единственное слабое место Наваса - игра ногами. В том же матче против "Барселоны" он допустил 14 потерь - больше среди парижан было только у Мбаппе (25). В целом по ходу сезона у Кейлора 79,1% точных коротких передач и 26,1% длинных - по обоим показателям он входит в тройку худших топов-вратарей прямо сейчас.

Эта диаграмма показывает еще один забавный факт: в текущем сезоне хуже Кейлора выносят мяч лишь Алисон и Куртуа. Выходит, у нынешнего голкипера "Реала" нету ни единого козыря перед предыдущим. Напротив, цифры показывают, что Кейлор эффективнее Тибо абсолютно во всем.

Точнее, во всем, кроме пиара, который, как оказалось, важнее для Флорентино Переса, чем процент отраженных ударов.