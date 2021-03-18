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Мбаппе признан лучшим игроком февраля в Лиге 1
Первая награда в сезоне для Килиана
Фото: psg.fr/ автор неизвестен
Килиан Мбаппе признан лучшим игроком французского чемпионата в феврале. Так проголосовал Профсоюз футболистов (UNFP).
В опросе бомбардир "ПСЖ" набрал 39% голосов, опередив Виссама Бен-Йеддера из "Монако" (33%) и Мемфиса Депая из "Лиона" (28%).
Для Мбаппе это уже пятая подобная награда в карьере (и первая в текущем сезоне), что позволило ему сравниться по этому показателю с бывшим лидером "ПСЖ" Златаном Ибрагимовичем.
В феврале Килиан забил в чемпионате 4 гола, а его команда выиграла 4 матча из 5, поднявшись с третьего на второе место в таблице французского первенства.
Nous avons notre Lauréat— UNFP (@UNFP) March 18, 2021
Avec ce 5ème Trophée UNFP du Joueur du Mois, Kylian Mbappé égale un certain... Zlatan Ibrahimovic
Félicitations Kylian#TropheesUNFP pic.twitter.com/zBFCfmGeCi
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