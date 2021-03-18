Мбаппе признан лучшим игроком февраля в Лиге 1

Килиан Мбаппе признан лучшим игроком французского чемпионата в феврале. Так проголосовал Профсоюз футболистов (UNFP).

В опросе бомбардир "ПСЖ" набрал 39% голосов, опередив Виссама Бен-Йеддера из "Монако" (33%) и Мемфиса Депая из "Лиона" (28%).

Для Мбаппе это уже пятая подобная награда в карьере (и первая в текущем сезоне), что позволило ему сравниться по этому показателю с бывшим лидером "ПСЖ" Златаном Ибрагимовичем.

В феврале Килиан забил в чемпионате 4 гола, а его команда выиграла 4 матча из 5, поднявшись с третьего на второе место в таблице французского первенства.