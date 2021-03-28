Гризманн установил рекорд сборной Франции по матчах подряд

В матче 2-го тура группы D отбора на Чемпионат мира 2022 сборная Франция играет на выезде против Казахстана.

В стартовом составе команды Дидье Дешама вышел форвард Антуан Гризманн. Для нападающего каталонской "Барселоны" этот поединок стал 45-м подряд в футболке национальной команды - это стало новым рекордом.

Ранее, лидером по этому показателю был полузащитник Патрик Виейра, который отыграл 44 встречи подряд.

В текущем сезоне во всех турнирах 30-летний Гризманн провел 40 матчей, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.