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Гризманн установил рекорд сборной Франции по матчах подряд
У Антуана 45 поединков подряд в футболке национальной команды
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 2-го тура группы D отбора на Чемпионат мира 2022 сборная Франция играет на выезде против Казахстана.
В стартовом составе команды Дидье Дешама вышел форвард Антуан Гризманн. Для нападающего каталонской "Барселоны" этот поединок стал 45-м подряд в футболке национальной команды - это стало новым рекордом.
Ранее, лидером по этому показателю был полузащитник Патрик Виейра, который отыграл 44 встречи подряд.
В текущем сезоне во всех турнирах 30-летний Гризманн провел 40 матчей, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.
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