Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Монако громит Метц и поднимается на третью строчку
Спокойная победа команды Ковача
Лига 1, 31-й тур
Монако, стадион "Луи II"
"Монако" – "Метц" 4:0
Голы: Фабрегас (50, пен), Фолланд, Бен Йеддер (77, 89, пен)
"Монако": Леком – Энрике, Дисаси, Марипан, Сидибе (Матсима, 83) – Матазо (Луиш, 76), Фофана – Фолланд, Фабрегас (Желсон Мартинш, 76), Головин (Диатта, 64) – Йоветич (Бен Йеддер, 64)
"Метц": Кайар – Бой, Куяте, Бронн – Юдоль (Делен, 77), Сарр, Маига (Ндорам, 65), Сентонце – Булайя (Ангбан, 65) – Яде (Гонсалвес, 57), Гуйе (Лейя-Исека, 56)
Предупреждения: Яде (36), Кайар (48), Куяте (84), Бой (84)
Удаление: Бой (88, вторая желтая)
"Монако" уверенно разгромил "Метц", поднявшись в тройку и вплотную приблизившись к лидерам ПСЖ с "Лиллем", которые сегодня проведут очную встречу.
После невзрачной первой половины команда Нико Ковача собралась после перерыва, решив исход встречи в дебюте второго тайма. Сначала Фабрегас реализовал заработанный Йоветичем пенальти, а ещё через пару минут Кевин Фолланд удвоил преимущество хозяев.
В оставшееся время реальную мотивацию на поле имел лишь свежий Бен Йеддер, конкурирующий с Фолландом за звание лучшего бомбардира команды. Виссам успел оформить дубль, опередив Кевина в зачёте голеадоров – 15 против 14 у Фолланда.
"Монако" набирает 62 очка и с нетерпением ждёт матчей конкурентов, никому из которых сегодня сладко не придётся. До ПСЖ и "Лилля" всего один пункт, а "Лион" отстаёт на 2 очка, но может вернуть себе лигочемпионовское место в случае победы над крепким "Лансом".
Популярное сейчас
- Игрок Сенегала U-20 прибыл в Киев для подписания контракта с Динамо
- Тайсон дебютирует за дубль Шахтера, Вакула возвращается в состав
- Денисов: Костышин защищал Селезнева до последнего
- Ла Масия, зависимость от Гвардиолы и семейная хроническая травма. История братьев Алькантара
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО