Лига 1. Монако громит Метц и поднимается на третью строчку

Лига 1, 31-й тур

Монако, стадион "Луи II"

"Монако" – "Метц" 4:0

Голы: Фабрегас (50, пен), Фолланд, Бен Йеддер (77, 89, пен)

"Монако": Леком – Энрике, Дисаси, Марипан, Сидибе (Матсима, 83) – Матазо (Луиш, 76), Фофана – Фолланд, Фабрегас (Желсон Мартинш, 76), Головин (Диатта, 64) – Йоветич (Бен Йеддер, 64)

"Метц": Кайар – Бой, Куяте, Бронн – Юдоль (Делен, 77), Сарр, Маига (Ндорам, 65), Сентонце – Булайя (Ангбан, 65) – Яде (Гонсалвес, 57), Гуйе (Лейя-Исека, 56)

Предупреждения: Яде (36), Кайар (48), Куяте (84), Бой (84)

Удаление: Бой (88, вторая желтая)

"Монако" уверенно разгромил "Метц", поднявшись в тройку и вплотную приблизившись к лидерам ПСЖ с "Лиллем", которые сегодня проведут очную встречу.

После невзрачной первой половины команда Нико Ковача собралась после перерыва, решив исход встречи в дебюте второго тайма. Сначала Фабрегас реализовал заработанный Йоветичем пенальти, а ещё через пару минут Кевин Фолланд удвоил преимущество хозяев.

В оставшееся время реальную мотивацию на поле имел лишь свежий Бен Йеддер, конкурирующий с Фолландом за звание лучшего бомбардира команды. Виссам успел оформить дубль, опередив Кевина в зачёте голеадоров – 15 против 14 у Фолланда.

"Монако" набирает 62 очка и с нетерпением ждёт матчей конкурентов, никому из которых сегодня сладко не придётся. До ПСЖ и "Лилля" всего один пункт, а "Лион" отстаёт на 2 очка, но может вернуть себе лигочемпионовское место в случае победы над крепким "Лансом".