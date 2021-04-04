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Почеттино: Я разочарован матчем против Лилля
Наставник парижан - о проигранном матче
Getty Images
Коуч "ПСЖ" Маурисио Почеттино поделился своими мыслями о поражении от "Лилля" в матче 31-го тура Лиги 1.
"Я разочарован матчем, игрой команды, потерей трех очков. Я не беспокоюсь, ведь чемпионат будет длиться еще месяц, но нам придется бороться до конца.
Стабильность, к которой мы стремимся, пока не достигнута. Есть много факторов, влияющих на нас. Это не оправдание, но у нас были определенные взлеты и падения, из-за которых мы не можем добиться стабильности.
Управление эмоциями очень важно в футболе и в жизни. В этом вопросе мы развиваемся, хотя результаты, возможно, увидим лишь в долгосрочной перспективе. Но мы работаем и над другими вещами.
Очевидно, мы недовольны нашим выступлением, но, возможно, мы могли добиться большего, ведь мы доминировали в этом матче", – сказал аргентинский специалист.
Проигранный вчера матч стал для парижан восьмым в текущем сезоне. Сейчас команда Почеттино занимает второе место в таблице и на три очка отстает от "Лилля".
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