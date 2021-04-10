От коммунистов к неформалам, или Новые смыслы старейшего клуба Парижа

В наши дни о "Красной звезде" Парижа почти не вспоминают за пределами Франции.

Редкий повод СМИ получили в прошлый четверг, когда скромный клуб из третьего дивизиона отыгрался с 0:2 в Кубке против "Лиона" и дотянул до серии пенальти. Жаль, победить не вышло, а так была бы идеальная сенсация.

Впрочем, в "Ред Стар" ничуть не расстроились. Гораздо больше здесь злятся из-за закрытых трибун. До пандемии любой матч на полуразваленном "Бауэре" превращался в шоу, и далеко не только футбольное.

Фанаты "Ред Стар" - антифашисты, коммунисты, анархисты и левые либералы - на каждом матче вывешивают баннеры в поддержку мигрантов и беженцев.

А не так давно здесь чествовали память Рино Делла Негра - итальянского футболиста, так и не сыгравшего за клуб ни единого матча, но ставшего его легендой. В годы Второй мировой этот парень входил в отряд Сопротивления, известный как Группа Манушяна, и в 1944 году был расстрелян вместе со своими соратниками. Ходит легенда, что последними словами Делла Негра были: "Здравствуй, "Ред Стар", и прощай".

***

"Бауэр" спрятан в трущобах северного пригорода столицы Сен-Уэн, да и сама арена тоже напоминает развалины. После войны она могла принять 27,000 человек, а сейчас - лишь 3,000. Все трибуны, кроме главной, заброшены из соображений безопасности.

Вокруг стадиона - огромный, раскинувшийся на 7 гектаров блошиный рынок, где торгуют разным барахлом, но попадается и антиквариат. Здесь всегда бродят толпы туристов и коллекционеров.

wusste gar nicht was für eine geile bude red star paris hat pic.twitter.com/OP1OEhfhig — Full (@MegaStoned1948) April 8, 2021

Ну и еще, конечно, мигранты. Они буквально везде. Выходцы из Африки и Вест-Индии перебирались в Сен-Уэн на протяжении многих десятилетий, и сейчас их концентрация здесь самая высокая во Франции. При этом уровень жизни - один из самых низких, что и приводит к популярности антисистемных партий, вроде коммунистов.

"Это вам не матч Катар против Катара, это совсем другое. Мы - настоящие", - гордо говорит болельщик в пабе, расположенном аккурат напротив "Бауэра".

Как и остальные фанаты "Ред Стара", он не считает детище шейхов ни образцом для подражания, ни даже антагонистом. Для этого они слишком редко пересекались - "Красная звезда" не играла в Лиге 1 с 1975 года и несколько раз объявлялась банкротом. Намного принципиальнее на "Бауэре" противостояние с ФК "Париж".

В 2015 году "Ред Стар" сенсационно поднялся в Лигу 2, на финише опередив заклятого врага. Пожалуй, это самый радостный момент в новейшей истории клуба, но и он закончился трагедией - LFP не разрешила играть на развалюхе и потребовала от "Ред Стар" переехать в Бове, что в 50 км. Конечно, лига права: "Бауэру" уже 108 лет, а последний раз его ремонтировали в 75-м. Газон в кочках, раздевалки ветхие, трибуны аварийные - короче, плохо все.

Фанаты тогда восприняли новость в штыки. Для них убогий стадион - место силы, откуда они бросают вызов остальному миру. Когда через два года "Ред Стар" вылетел обратно, они были только рады.

***

Вообще клуб был основан в конце 19 века Жюлем Риме - пионером футбола во Франции. В его честь даже назван трофей, который вручают победителю чемпионата мира.

"Красная звезда" не была отсылкой к марксистско-ленинским идеям, а лишь к названию одноименной компании, чьи пароходы бороздили Атлантику. Тем не менее, кое-какие социалистические идеи были заложены изначально - например, "Ред Стар" был первым клубом в Париже, куда принимали вне зависимости от социального статуса.

Параллельно с футбольной, Риме открыл и другие секции - легкой атлетики, конного спорта, фехтования, борьбы. Также в клубе обучали подростков из рабочих семей чтению и литературе - так мсье Жюль надеялся побороть радикализм среди молодежи.

Свои лучшие годы в спортивном плане "Ред Стар" пережил между двумя большими войнами, когда команда выиграла пять Кубков Франции. Последний из них был добыт в 1942 году. Еще через год нацисты упразднили профессиональный спорт, и часть игроков-коммунистов отправилась в подполье. Ну а после войны началось затяжное погружение в болото, изредка прерываемое различными скандалами.

Так, в 1967 году "красный миллиардер" Жан-Батист Думенг, наживший капиталы на торговле с Советским Союзом, решил объединить "Красную звезду" с "Тулузой", чтобы вернуть ее в элиту. Это спровоцировало протесты фанатов, и LFP даже приняла норму, запрещающую подобные трюки. С тех самых пор превращения, вроде "Вереса-Львова", во Франции вне закона.

Le foot quand j'avais 5 ans... qu'elle est belle cette photo @DidierRoustan pic.twitter.com/ATURVT5IEw — Cruvellier Jean-Marc (@jmcruvellier) April 3, 2021

Также в СМИ прогремели новости о трансферах звезд советского футбола Федора Черенкова и Сергея Родионова в 1990 году, но ни они, ни Робер Эрбен, тренер непобедимого "Сент-Этьена" 70-х, ни даже выдающаяся академия, где делали первые шаги в футболе Алекс Сонг, Мусса Сиссоко, Абу Диаби, ничем клубу не помогли. В начале нулевых он был объявлен банкротом и отправился в шестой дивизион, откуда в 2008-м начал подниматься под руководством кинопродюсера Патриса Хаддада.

***

Поначалу он планировал собрать 200 млн евро на новый стадион и все кругом модернизовать, но фанаты его за это чуть не разорвали. Лишь со временем Хаддад понял, что им нужно:

"Мы не должны подражать другим клубам. Мы должны давать людям альтернативу. "Санкт-Паули" в Германии, да и некоторые бразильские и аргентинские клубы так живут, и это работает".

Не имея шансов на футбол высокого уровня, он бросил все силы на создание крепкого сообщества игроков и болельщиков. Был смешной случай, когда местные приняли немецкого туриста за тренера команды-соперника - сводили его в клубный музей, устроили экскурсию, а когда выяснилось, что к чему, то посмеялись и вместе выпили. Так тут делаются дела.

"Если "Барселона" - больше, чем клуб, то "Ред Стар" - больше чем футбол", - написано на одном из характерных баннеров.

Сегодня "Красная звезда" - это 600 детей в возрасте от 5 лет, которые играют в футбол и параллельно учатся. Хаддад организовывает Red Star lab - двухнедельный марафон семинаров, где дети берут уроки у профессионалов и ищут свой путь в жизни. Ежегодно здесь дают бесплатные мастер-классы писатели, дизайнеры, художники, ди-джеи, актеры.

С каждым годом таких семинаров становится больше, сюда съезжаются дети из пригородов, и это превращает "Ред Стар" в уникальный культурный феномен, как того и желает руководитель проекта Давид Белльон. Болельщики со стажем помнят его по выступлениям за "Сандерленд", "МЮ" и "Бордо".

"Наша цель - работать с ними не только в футболе, но и в жизни: мы хотим передать определенные ценности, создать единое сообщество. Мы растим не столько футболистов, сколько мужчин и женщин. Чтобы они нашли себя в большом мире. Я знаю парня, который после наших семинаров стал успешным уличным художником. Другой, Матиас, на днях подписал с нами полноценный контракт. И таких историй много".

***

Лет 20 назад на "Бауэр" приходили только немолодые рабочие, убежденные коммунисты и анархисты; после мини-революции, затеянной Хаддадом, сюда хлынула неформальная молодежь. Для многих футбол на третьем месте. Прямо на трибуне они могут выкурить косяк, глядя в небо. Они приходят, чтобы уважить борцов с системой.

В 2015 году в Сен-Уэн на кубковый матч против "Сент-Этьена" забрел даже президент-социалист Франсуа Олланд, признавшийся в любви к местной команде:

"Я болел за "Ред Стар" с детства, и постоянно сбегал на "Бауэр", чтоб посмотреть матчи. Я приветствую этот матч команды из рабочего города с командой рабочего класса!"

Впрочем, денег на ремонт "Бауэра" он не дал, так что местные остались разочарованны. Они вовсе не требовательны, просто трибуна протекает, и такими темпами стадион закроют окончательно.

Им сильно повезло с Хаддадом, ведь он первый, кто сумел хоть отчасти капитализировать идеи "Красной Звезды". Про "Ред Стар" за последние пять лет сняли три фильма, а журнал So Foot выпустил цикл статей. Клуб даже уломал Adidas на уникальный дизайн футболок, каждая из которых рассказывает свою историю, будь то великие дела Жюля Риме, борьба с нацистами или поддержка сирийских беженцев. Говорят, расходятся как горячие пирожки.

То, что клуб выступает в третьем дивизионе, ничуть не мешает продажам. Как говорят болельщики, "наши игроки сражаются за идеи и несут в мир ценности, а победы ищите там, где нефть".

Вторит им и Белльон, занимающий в "Ред Стар" уникальный для французского чемпионата пост креативного директора:

"Красная Звезда - андеграундный, романтический, популярный футбольный клуб, в котором ваш социальный статус никому не важен. Людям он нравится, потому что в нем все еще чувствуется атмосфера олдскульного футбола. Этот клуб не был создан для побед. Мы являемся символом свободы и творчества".

Вне сомнений, Жюль Риме им бы гордился, ведь именно такой клуб он и задумывал 120 лет назад.

Может, это и плохо, что с тех пор футбол пошел совсем другой дорогой.