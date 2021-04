От коммунистов к неформалам, или Новые смыслы старейшего клуба Парижа

В наши дни о "Красной звезде" Парижа почти не вспоминают за пределами Франции.

Редкий повод СМИ получили в прошлый четверг, когда скромный клуб из третьего дивизиона отыгрался с 0:2 в Кубке против "Лиона" и дотянул до серии пенальти. Жаль, победить не вышло, а так была бы идеальная сенсация.

Впрочем, в "Ред Стар" ничуть не расстроились. Гораздо больше здесь злятся из-за закрытых трибун. До пандемии любой матч на полуразваленном "Бауэре" превращался в шоу, и далеко не только футбольное.

Фанаты "Ред Стар" - антифашисты, коммунисты, анархисты и левые либералы - на каждом матче вывешивают баннеры в поддержку мигрантов и беженцев.

А не так давно здесь чествовали память Рино Делла Негра - итальянского футболиста, так и не сыгравшего за клуб ни единого матча, но ставшего его легендой. В годы Второй мировой этот парень входил в отряд Сопротивления, известный как Группа Манушяна, и в 1944 году был расстрелян вместе со своими соратниками. Ходит легенда, что последними словами Делла Негра были: "Здравствуй, "Ред Стар", и прощай".

"Бауэр" спрятан в трущобах северного пригорода столицы Сен-Уэн, да и сама арена тоже напоминает развалины. После войны она могла принять 27,000 человек, а сейчас - лишь 3,000. Все трибуны, кроме главной, заброшены из соображений безопасности.

Вокруг стадиона - огромный, раскинувшийся на 7 гектаров блошиный рынок, где торгуют разным барахлом, но попадается и антиквариат. Здесь всегда бродят толпы туристов и коллекционеров.

Ну и еще, конечно, мигранты. Они буквально везде. Выходцы из Африки и Вест-Индии перебирались в Сен-Уэн на протяжении многих десятилетий, и сейчас их концентрация здесь самая высокая во Франции. При этом уровень жизни - один из самых низких, что и приводит к популярности антисистемных партий, вроде коммунистов.

Как и остальные фанаты "Ред Стара", он не считает детище шейхов ни образцом для подражания, ни даже антагонистом. Для этого они слишком редко пересекались - "Красная звезда" не играла в Лиге 1 с 1975 года и несколько раз объявлялась банкротом. Намного принципиальнее на "Бауэре" противостояние с ФК "Париж".

В 2015 году "Ред Стар" сенсационно поднялся в Лигу 2, на финише опередив заклятого врага. Пожалуй, это самый радостный момент в новейшей истории клуба, но и он закончился трагедией - LFP не разрешила играть на развалюхе и потребовала от "Ред Стар" переехать в Бове, что в 50 км. Конечно, лига права: "Бауэру" уже 108 лет, а последний раз его ремонтировали в 75-м. Газон в кочках, раздевалки ветхие, трибуны аварийные - короче, плохо все.

