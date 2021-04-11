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Биксант Лизаразю – о Бензема: Один из лучших в истории французского футбола

Франция
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Экс-футболист Сборной Франции высказал свое мнение о Кариме Бензема

Биксант Лизаразю – о Бензема: Один из лучших в истории французского футбола

Getty Images

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Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю поделился мнением о форварде «Реала» Кариме Бензема:

«Часто Бензема ассоциируется с французской сборной в противоречивом контексте.

Но я просто хочу сказать, что он замечательный футболист. Один из лучших в истории французского футбола», – сказал Лизаразю.

Карима Бензема не вызывают в сборную Франции с 2015-го года, после скандала, связанного с шантажом Матьё Вальбуэна.

В этом сезоне француз сыграл 26 матчей за мадридский "Реал" в Ла Лиге, забил 19 голов и отдал 6 ассистов

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В статье: Карим Бензема Биксант Лизаразю
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Источник:
Telefoot

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