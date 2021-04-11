Биксант Лизаразю – о Бензема: Один из лучших в истории французского футбола

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю поделился мнением о форварде «Реала» Кариме Бензема:

«Часто Бензема ассоциируется с французской сборной в противоречивом контексте. Но я просто хочу сказать, что он замечательный футболист. Один из лучших в истории французского футбола», – сказал Лизаразю.

Карима Бензема не вызывают в сборную Франции с 2015-го года, после скандала, связанного с шантажом Матьё Вальбуэна.

В этом сезоне француз сыграл 26 матчей за мадридский "Реал" в Ла Лиге, забил 19 голов и отдал 6 ассистов