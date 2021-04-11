Лига 1. Ланс закрепился в пятерке, хет-трик Хазри хоронит Бордо, беззубая Ницца

"Ренн" продолжил удачную серию, доведя беспроигрышную серию в чемпионате до 4 матчей. Команде Бруно Женезио удалось повести в счёте на старте второго тайма благодаря голу Мартена Терье, после чего хозяева без лишних проблем нейтрализовали соперника и довели игру до победы.

"Ренн" закрепился на седьмой строчке с 48 очками в активе, а вот "Нант" продолжает пребывать в зоне вылета. До спасительной 17-й строчки 4 очка.

Лига 1, 32-й тур

Ренн. Стадион: "де ла Рут де Лорьян"

"Ренн" - "Нант" 1:0

Гол: Мартен Терье 52

"Ренн": Гомис, Да Сильва, Агер, Буриго, Камавинга, Гирасси (Гренье 68), Тэт (дель Кастильо 68), Терье (Эну 82), Н'Зонзи, Траоре, Трюффер (Мауасса 64)

"Нант": Лафон, Перейра да Силва, Паллуа, Траоре, Блас, Кастеллетто, Коршья, Симон (Эмон 75), Лоуза (Чиривелья 87), Туре (Кулибали 75), Коло

Предупреждения: Агер , Да Сильва 36, Гирасси 43, Камавинга 57, Тэт 68 - Симон 40, Кастеллетто 90+2

"Сент-Этьен" окончательно решил вопросы о сохранении прописки в Лиге 1, добыв третью победу в 4 последних турах. Сегодняшний матч стал бенефисом Вахби Хазри, оформившего хет-трик. Всего у тунисца 5 голов в 4 последних турах, которые по сути и обеспечили последние успехи команды.

А вот "Бордо" откровенно сдал на финише, набрав лишь 3 очка в последних 5 матчах. Отрыв от зоны вылета составляет 6 очков, но с такими перфомансами есть риск вылететь.

Сент-Этьен, "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" 4:1 "Бордо"

Голы: Хазри (19, пен, 23, 71, пен), Юссуф (81) – Хван (9, пен)

"Сент-Этьен": Грин – Силва, Сиссе, Мукуди, Дебюши – Нейу – Буанга (Монне–Паке, 84), Аушиш (Юссуф, 61), Камара, Амума (Норден, 73) – Хазри (Аби, 73)

"Бордо": Костиль – Бенито, Косельни, Байсс, Сабали – Сери (Бриан, 57), Башич, Адли – Зеркане (де Превиль, 57) – Хван, Уден (бен Арфа, 57)

Предупреждения: Мукуди, Нейу

"Ланс" уверенно разгромил "Лорьян", вновь доказав, что они – главная сила Лиги 1 после четверки топ-клубов. 11 матчей в чемпионате без поражений служат отличным подтверждением этого.

Сегодня у "Ланса" феноменально работала атака – забила вся атакующая тройка и даже вышедший на замену форвард Банза. А вот "Лорьяну" был блеклым и им ещё придётся попотеть на финише для сохранения места в лиге.

Ланс, "Боллар-Делелис"

"Ланс" 4:1 "Лорьян"

Голы: Какута (16, пен), Жан (39), Муинга (55) – Моффи (29)

"Ланс": Лека – Мишлен, Фортес, Гради – Айдара, Дукуре, Каюзак, Клаус (Траоре, 77) – Какута (Соу, 85) – Мюинга (Банза, 77), Жан (Коста, 66)

"Лорьян": Дрейер – Чалоба, Ляпорт, Гравийон (Грбик, 65)– ле Гофф, Абергель, Лемунн, Эрголь (Делапас, 65) – ле Фе (Лорьянте, 65) – Висса (Диарра, 80), Моффи (Хэмел, 82)

"Ницца" выдала откровенно беззубый матч против "Реймса", не сумев ни разу всерьёз побеспокоить голкипера соперника.

3 удара в створ на двоих за игру – сегодня команды больше думали о нейтрализации друг друга, чем об атаке, что и привело к закономерным нулям на табло. В отсутствии какой-либо мотивации или рисков на остаток сезона можно было выдать и более яркий поединок.

Ницца, "Альянц Ривьера"

"Ницца" 0:0 "Реймс"

"Ницца": Бенитес – Камара, Салиба, Тодибо, Лотомба – Тюрам-Ульен (Ле-Мелу, 74), Шнедерлен, Клод-Морис – Гуири (Маолида, 46), Дольберг, Лопеш (Ндойе, 74)

"Реймс": Райкович – Конан, Абдельхамид, Фас, Фокет – Хавалерин, Мунеци, Кафаро (Ссирхейс, 82) – Думбия (Зенели, 67), Диа (Туре, 46), Мбюкю (Кутеса, 86)

Предупреждение: Туре

Для "Бреста" было важно не проиграть "Ниму", чтобы не подпустить аутсайдера к себе в борьбе за выживание. Команда Паскаля Планка с этой задачей уверенно справилась, весь матч скорее действуя с позиции силы и чудом не забрав 3 очка в поединке.

А вот "Ним" хоть и полакомился важным пунктом, но из зоны вылета выбраться не смог. До 17-го "Лорьяна" – 2 балла.

Брест, "Стад Франсис Ле Бле"

"Брест" 1:1 "Ним"

Голы: Шардонне (26) – Коне (11)

"Брест": Ларсонне – Перро, Брасье, Шардонне, Пьер-Габриэль – Февр, Оливейра, Магнетти, Онора (Шарбоннье, 82) – Мунье (Филиппото, 81), Кардона (Ле Дуарон, 75)

"Ним": Рейне – Мелинг, Ландре, Уэда, Алакуш – Кубас (До, 56) – Ферхат, Рипар, Фомба, Элиассон (Бенрау, 67) – Коне (Арибби, 67)

Предупреждения: Мунье, Перро, Магнетти – Фомба