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Сеск Фабрегас определился относительно будущего во Франции
Хочет остаться
Фото: monaco-tribune
Испанский полузащитник Сеск Фабрегас доработает до конца свой контракт с французским "Монако", несмотря на то, что он не является игроком основы в команде Нико Ковача в сезоне 2020-21.
В января 2019 года Фабрегас перешел в "Монако" с "Челси", где успешно выступал 5 лет.
С тех пор чемпион мира помог "Монако" вернуться к лидерам Лиги 1, хотя в этом сезоне он мало играл.
33-летний Сеск не собирается покидать клуб раньше, чем в 2022 году завершится его соглашение, сообщает Goal.com.
На счету Сеска Фабрегаса 13 поединков, из них 5 в основе. Забил 1 гол, отдал 2 ассиста.
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