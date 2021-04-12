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Сеск Фабрегас определился относительно будущего во Франции

Франция
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Сеск Фабрегас определился относительно будущего во Франции

Фото: monaco-tribune

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Испанский полузащитник Сеск Фабрегас доработает до конца свой контракт с французским "Монако", несмотря на то, что он не является игроком основы в команде Нико Ковача в сезоне 2020-21.

В января 2019 года Фабрегас перешел в "Монако" с "Челси", где успешно выступал 5 лет.

С тех пор чемпион мира помог "Монако" вернуться к лидерам Лиги 1, хотя в этом сезоне он мало играл.

33-летний Сеск не собирается покидать клуб раньше, чем в 2022 году завершится его соглашение, сообщает Goal.com.

На счету Сеска Фабрегаса 13 поединков, из них 5 в основе. Забил 1 гол, отдал 2 ассиста.

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В статье: Сеск Фабрегас Лига 1 Монако
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