Президент ПСЖ заявил, что Килиан Мбаппе останется в клубе

Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что форвард Килиан Мбаппе останется в клубе. Слова катарского бизнесмена в Twitter привел итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее в СМИ появилась информация, что на 22-летнего французского футболиста претендуют "Реал" и "Барселона". Контракт Мбаппе с "ПСЖ" действует до конца июня 2022 года.

В этом сезоне нападающий провел 41 матч за парижан, забил 35 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Трансфермаркт оценивает Мбаппе в 160 млн евро.