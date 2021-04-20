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Президент ПСЖ заявил, что Килиан Мбаппе останется в клубе

Франция
(1 голосов)

А Реал - разве что с мечтами о Суперлиге

Президент ПСЖ заявил, что Килиан Мбаппе останется в клубе

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Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что форвард Килиан Мбаппе останется в клубе. Слова катарского бизнесмена в Twitter привел итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее в СМИ появилась информация, что на 22-летнего французского футболиста претендуют "Реал" и "Барселона". Контракт Мбаппе с "ПСЖ" действует до конца июня 2022 года.

В этом сезоне нападающий провел 41 матч за парижан, забил 35 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Трансфермаркт оценивает Мбаппе в 160 млн евро.

Читайте такжеПрезидент ПСЖ: Наша цель – выиграть Лигу чемпионов. У Мбаппе и Неймара нет причин уходить
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В статье: Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 22:45
Из-за суперлиги очканул? Так она сегодня развалится.
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