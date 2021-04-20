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Президент ПСЖ заявил, что Килиан Мбаппе останется в клубе
А Реал - разве что с мечтами о Суперлиге
Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что форвард Килиан Мбаппе останется в клубе. Слова катарского бизнесмена в Twitter привел итальянский журналист Фабрицио Романо.
Ранее в СМИ появилась информация, что на 22-летнего французского футболиста претендуют "Реал" и "Барселона". Контракт Мбаппе с "ПСЖ" действует до конца июня 2022 года.
В этом сезоне нападающий провел 41 матч за парижан, забил 35 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Трансфермаркт оценивает Мбаппе в 160 млн евро.
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