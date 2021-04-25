Бенефис Пайета. Реймс - Марсель 1:3. Видео голов и обзор матча

"Марсель" добыл важную победу в Реймсе благодаря фееричной игре своего возрастного лидера Димитри Пайета, который оформил дубль и отдал голевой пас на Аркадиуша Милика. Такого эффективного Пайета не видели уже очень давно - приход Хорхе Сампаоли придал плеймейкеру новых сил.

В таблице же победа позволила провансальцам продолжить борьбу за пятое место, дающее право сыграть в Лиге Конференций в новом сезоне. Сейчас "Марсель" отстает от своего конкурента "Ланса" лишь на одно очко.

"Реймс" - "Марсель" - 1:3

Голы: Мбуку, 38 - Пайет, 41, 76, Милик, 45+2