Лига 1. ПСЖ – Ланс 2:1. Париж вернулся на вершину как минимум до матча Лилля

Лига 1, 35-й тур

1 мая, Париж. "Парк де Пренс"

"Пари Сен-Жермен" – "Ланс" 2:1

Гол: Неймар (33), Маркиньос (59) – Ганаго (61)

ПСЖ: Навас – Диалло, Кимпембе, Маркиньос, Дагба (Керер, 19) – Гейе (Верратти, 60), Данилу – Дракслер (Кин, 90+2), Неймар (Рафинья, 90+2), Сарабия (Эррера, 60) – Икарди

"Ланс": Фариньес – Мишлен (Жан, 81), Медина, Фортеш, Гради, Клосс – Фофана, Дукуре (Маурисио, 77), Каюзак (Какута, 69) – Ганаго (Сотока, 74), Калимуэндо (Банза, 69)

Предупреждения: Эррера (78), Керер (89), Маркиньос (90+1), Верратти (90+4) – Медина (66), Сотока (76)

"Пари Сен-Жермен" прервал 13-матчевую беспроигрышную серию "Ланса" в чемпионате, одержав минимальную домашнюю победу. ПСЖ как минимум до игры "Лилля" с "Ниццой" забирается на верхнюю строчку. Главным героем встреч стал Неймар, записавший на свой счёт гол и результативную передачу. Коллектив Франка Эс сумел навязать фавориту упорную борьбу, заставив звёзд Парижа отпахать все 90 минут накануне ответного полуфинала Лиги Чемпионов.

"Ланс" очень здорово сдерживал ПСЖ на старте поединка, но слишком настаивал на коротком розыгрыше от своих ворот, несколько раз опасно обрезавшись у своих владений. В итоге за это гости и поплатились. Дракслер здорово поддавил Факундо Медину, и после неудачной передачи аргентинца мяч прилетел к Неймару. Бразилец выбежал сам на сам с Фариньесом и спокойно пробил мимо голкипера. Вслед за эти прилетел ещё один выпад ПСЖ – Неймар точно скинул головой на ворвавшегося в штрафную Сарабия, но Пабло бесхитростно пробил на силу прямо во вратаря. "Ланс" ответил на это двойным шансом в одной атаке. Калимуэндо с острого угла пробил в Наваса, а на добивание Клосс что есть силы пробивал по полупустым воротам, но мяч просвистел рядом с дальней девяткой.

Во второй половине Париж явно пытался поскорее забить второй, чтобы отрядить на лавку ряд ключевых игроков. На исходе часа игрового времени Маркиньос забил свой очередной гол после подачи с углового. ПСЖ слишком быстро расслабился и тут же пропустил в ответной атаке. Клосс подключился по правому краю, навесил в штрафную, и после неудачного удара через себя от Калимуэндо мяч отскочил прямо к Ганаго, с близкого расстояния отыграв один гол.

Парижу удалось довольно убедительно довести матч до победы, но для этого пришлось и задействовать вышедшего на замену Верратти, и оставить Неймара на поле на все 90 минут. Посмотрим, как это скажется в ответной игре с "Манчестер Сити" уже во вторник.