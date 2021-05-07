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Лига 1. Лилль сделал решительный шаг к чемпионству, разгромив Ланс в Северном дерби
Бурак Йылмаз вновь стал главным героем "догов"
Фото: France Football, автор – неизвестен
Лига 1, 36-й тур
Ланс, "Боллар-Делелис"
"Ланс" – "Лилль" 0:3
Голы: Йылмаз (4, пен, 40), Дэвид (60)
"Ланс": Лека – Фортес, Баде, Гради – Мишлен, Фофана (Коста, 85), Дукуре (Маурисио, 85), Каюзак, Клаус (Бура, 67) – Ганаго (Муинга, 72), Какута (Сотока, 72)
"Лилль": Меньян – Мандава, Ботман, Фонте, Челик (Пье, 75) – Бамба, Сумаре, Шека (Брадарич, 85), Араужо (Иконе, 67) – Йылмаз (Языджи, 75), Дэвид (Веа, 67)
Предупреждения: Мишлен (29), Фортес (67) – Араужо (39), Фонте (65)
Удаление: Мишлен (35, вторая жёлтая)
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