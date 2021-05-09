Франция
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Лига 1. Камбек Ниццы в меньшинстве, первая победа Анже за 8 туров
А также результативный день для парочки "Монпелье" Лаборд-Делор
Фото: France Football, автор – неизвестен
Лига 1, 36-й тур
Страсбур, "Стад де ла Мено"
"Страсбур" – "Монпелье" 2:3
Голы: Ажорк (69), Зои (90+5) – Лаборд (36, 49), Делор (46)
Мец, "Сен-Симфорьен"
"Мец" – "Ним" 0:3
Голы: Фомба (61), Рипар (67, пен), Ферхат (89)
Анже, "Стад Жан Буин"
"Анже" – "Дижон" 3:0
Голы: Фюльжени (7), Аллагбе (50, автогол), Дьони (89)
Ницца, "Альянц Ривьера"
"Ницца" – "Брест" 2:2
Голы: Лопеш (38), Будауи (61), Камара (89) – Мунье (4, 43)
Удаление: Ле-Мелу (52, "Ницца")
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