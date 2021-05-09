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Лига 1. Камбек Ниццы в меньшинстве, первая победа Анже за 8 туров

Франция
(1 голосов)

А также результативный день для парочки "Монпелье" Лаборд-Делор

Лига 1. Камбек Ниццы в меньшинстве, первая победа Анже за 8 туров

Фото: France Football, автор – неизвестен

Новина українською

Лига 1, 36-й тур

Страсбур, "Стад де ла Мено"

"Страсбур" – "Монпелье" 2:3

Голы: Ажорк (69), Зои (90+5) – Лаборд (36, 49), Делор (46)

Мец, "Сен-Симфорьен"

"Мец" – "Ним" 0:3

Голы: Фомба (61), Рипар (67, пен), Ферхат (89)

Анже, "Стад Жан Буин"

"Анже" – "Дижон" 3:0

Голы: Фюльжени (7), Аллагбе (50, автогол), Дьони (89)

Ницца, "Альянц Ривьера"

"Ницца" – "Брест" 2:2

Голы: Лопеш (38), Будауи (61), Камара (89) – Мунье (4, 43)

Удаление: Ле-Мелу (52, "Ницца")

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