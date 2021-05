"Мы хотим улучшить все позиции". Почеттино – о потенциальном переезде капитана Реала в Париж

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино ответил на вопрос журналиста о возможном переходе защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса в его команду. Цитирует аргентинца Фабрицио Романо.

Mauricio Pochettino: “Sergio Ramos to PSG? I won't answer because everything can be misinterpreted... Sergio is a Real Madrid player. But what I can say is that like every team we want to improve in all positions”. ???????????????? #PSG @hadrien_grenier