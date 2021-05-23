Лига 1. Лилль берёт чемпионский титул, обыграв Анже

Во Франции новый чемпион! "Лилль" прервал 3-летнюю гегемонию "Пари Сен-Жермен", выиграв четвертый титул в собственной истории и первый за последние 10 лет. Перед финальным туром команда Кристофа Галтье имела 1-очковый отрыв от Парижа, так что им нужно было только выиграть свою игру с "Анже", с чем они успешно справились.

"Доги" нетипично агрессивно для себя начали игру. Частично этому способствовал и выбор состава от Галтье – слева в полузащите вышел номинальный форвард Языджи, поддерживающий пару нападающих Йылмаз-Дэвид. За первые 10 минут нанёс большую часть своих ударов за весь поединок (3 из 5), поведя в счёте уже с дебюта. Ренату Санчеш легко вырвался из под прессинга "Анже", сместился в центр и вырезал передачу на Джонатана Дэвида. Канадец свой выход сам на сам с Бернардони уверенно реализовал.

После забитого гола "Лилль" снова стал напоминать себя. Скромная игра впереди, зато сплошной монолит в обороне. "Анже" был полностью лишён каких-либо шансов, а "догам" даже удалось удвоить перевес перед самым перерывом. Капитан хозяев Тома грубо ошибся, подарив мяч Дэвиду, который был сбит голкипером в штрафной. Пенальти уверенно реализовал Йылмаз.

На старте второй половины Санчеш мог доводить счёт до разгрома, но промахнулся с выгодной позиции после паса Йылмаза. На этом атакующие порывы "догов" на игру закончились, зато наконец проснулись хозяева. Тома мог исправить свою ошибку, но его опасный удар после стандарта пришёлся выше ворот. Также пару моментов было у Фюльжени, который таки наказал "Лилль" за излишнюю осторожность в компенсированное время. На большее у "Анже" банально не хватило времени.

Лига 1, 38-й тур

23 мая. Анже, "Стад Жан Буин"

"Анже" – "Лилль" 1:2

Голы: Фюльжени (90+2) – Дэвид (10), Йылмаз (45+1, пен)

"Анже": Бернардони – Капель (Чо, 81), Тома, Павлович, Манко – Мангани, Бобишон – Лаже (Думбия, 57), Фюльжени, Кабо (Тиуб, 57) – Дьони (Баокен, 66)

"Лилль": Меньян – Рейнилду, Ботман, Джало, Челик – Языджи (Бамба, 67), Сумаре, Андре, Санчеш (Шека, 82) – Йылмаз (Араужо, 82), Дэвид

Предупреждения: Санчеш (75), Челик (78)

В параллельной встрече ПСЖ без лишних проблем обыграл аутсайдеров из "Бреста". Правда, кроме статуса вице-чемпиона это команде Маурисио Почеттино ничего не дало.

Париж мог повести в счёте уже на 19-й минуте, но Неймар решил поспорить с Куном Агуэро в номинации "Худшее исполнение пенальти в сезоне". Голкипер "Бреста" Ларсоннер решил потрепать бразильцу нервы, став явно не по центру ворот. Неймар вальяжно разбежался, делая вид, что ему параллельно на манёвры голкипера, после чего катнул мяч мимо ворот.

ПСЖ таки удалось отличиться до конца тайма усилиями Ди Марии. Сначала показалось, что Анхель исполнил сухой лист. Но на повторе стало заметно, что мяч от спины хавбека "Бреста" Февра по невероятной траектории залетел за шиворот голкиперу. Бедолага Ромен Февр стал главным антигероем встречи, ведь именно он привёз пенальти в свои ворот до этого.

"Брест" здорово начал вторую половину и мог отыгрываться. Шарбонье практически вышел один на один с Навасом, но Кейлор отразил удар. Потащил костариканец и удар всё того же Февра с близкого расстояния. И ПСЖ тут же убежал в контратаку и забил второй. Мбаппе оббежал всех, включая вратаря, и катнул мяч в пустые ворота, успев по дороге даже полежать на газоне. После этого вопросы о победители были сняты и команды фактически доигрывали последние минуты.

Париж остаётся без титула, и единственным утешением для коллектива Почеттино остаётся Кубок Франции, который команда выиграла посреди недели.

Брест, "Стад Франсис Ле Бле"

"Брест" – "Пари Сен-Жермен" 0:2

Голы: Февр (37, автогол), Мбаппе (71)

Нереализованный пенальти: Неймар (19)

"Брест": Ларсоннер – Перро, Дюверн, Шардонне, Фоссурье– Онора, Белькебла (Оливейра, 78), Маньетти, Февр (Кардона, 78) – Мунье, Шарбонье (Бааль, 83)

ПСЖ: Навас – Диалло, Кимпембе, Маркиньос, Дагба – Данилу, Эррера, Рафинья (Гуйе, 72)– Неймар, Мбаппе, Ди Мария (Икарди, 72)

Предупреждения: Маньетти (35) – Эррера (27), Неймар (33)