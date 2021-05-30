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Нант обыграл Тулузу и сохранил прописку в Лиге 1

Франция
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18-я команда Лиги 1, благодаря выездным голам, оказалась сильнее 3-го коллектива Лиги 2

Нант обыграл Тулузу и сохранил прописку в Лиге 1

ФК "Нант" / Автор неизвестен

Новина українською

"Нант" решил вопрос с сохранением места в элитном французском дивизионе в рамках противостояния с "Тулузой".

18 команда Лиги 1 провела два поединка с 3-м коллективом второго по силе национального первенства (Лиги 2): на выезде "Нант" одержал победу со счетом 2:1, а дома подопечные Антуана Комбуаре минимально уступили "Тулузе".

Таким образом, благодаря выездным голам "Нант" оказался сильнее в плей-офф и сохранил прописку.

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В статье: Нант (Нант) Тулуза (Франция)
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