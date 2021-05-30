Нант обыграл Тулузу и сохранил прописку в Лиге 1

"Нант" решил вопрос с сохранением места в элитном французском дивизионе в рамках противостояния с "Тулузой".

18 команда Лиги 1 провела два поединка с 3-м коллективом второго по силе национального первенства (Лиги 2): на выезде "Нант" одержал победу со счетом 2:1, а дома подопечные Антуана Комбуаре минимально уступили "Тулузе".

Таким образом, благодаря выездным голам "Нант" оказался сильнее в плей-офф и сохранил прописку.