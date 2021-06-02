Мбаппе и Бензема обсудили возможный трансфер Килиана в Реал

Сборная Франции готовится к чемпионату Европы. Вернувшийся в стан "трехцветных" после длительного перерыва Карим Бензема на пресс-конференции заявил, что ему нравится работать вместе с Килианом Мбаппе, расхваливая молодого форварда "ПСЖ".

В то же время L'Equipe пишет, что Мбаппе и Бензема в лагере сборной Франции уже не раз обсуждали возможный трансфер Килиана в "Реал" из "ПСЖ".

Напомним, что действующий контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до конца июня 2022 года.

В текущем сезоне 22-летний француз провел 31 матч в чемпионате Франции, забил 27 голов и отдал 2 результативные передачи.