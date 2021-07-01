  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. L'Equipe: Килиан Мбаппе не хочет продлевать контракт с Пари Сен-Жермен
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

L'Equipe: Килиан Мбаппе не хочет продлевать контракт с Пари Сен-Жермен

Франция
(1 голосов)

Сплошная депрессия

L'Equipe: Килиан Мбаппе не хочет продлевать контракт с Пари Сен-Жермен

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

По информации французского издания L'Equipe, нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе уже сообщил нескольким партнерам по команде о своем нежелании продлевать трудовой договор с клубом.

Боссы "ПСЖ" рискуют потерять Мбаппе как свободного агента уже следующим летом. Ожидается, что 22-летний игрок не будет требовать трансфера и просто дождется окончания своего соглашения с парижанами.

Естественно, желание нападающего идет вразрез с амбициями шейхов, которые стремятся взять свой первый трофей Лиги чемпионов в "ПСЖ". Напомним, главный претендент на Килиана – мадридский "Реал".

Читайте также"Никто не злится на Мбаппе". Дешам – о фатальном промахе Килиане с пенальти

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
football_soccer (Украина)
01.07.2021 в 13:46
Килиан Мбаппе не хочет продлевать контракт с Пари Сен-Жермен ..... ведь в мире есть еще столько мест и команд, за которые можно не забить пенку )
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...