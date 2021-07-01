По информации французского издания L'Equipe, нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе уже сообщил нескольким партнерам по команде о своем нежелании продлевать трудовой договор с клубом.

Боссы "ПСЖ" рискуют потерять Мбаппе как свободного агента уже следующим летом. Ожидается, что 22-летний игрок не будет требовать трансфера и просто дождется окончания своего соглашения с парижанами.

Естественно, желание нападающего идет вразрез с амбициями шейхов, которые стремятся взять свой первый трофей Лиги чемпионов в "ПСЖ". Напомним, главный претендент на Килиана – мадридский "Реал".