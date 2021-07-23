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Мбаппе вернулся в Париж, чтобы провести свой последний сезон во Франции
Француз выглядит воодушевленным, несмотря на желание покинуть клуб
Фото: PSG / Автор: неизвестен
Килиан Мбаппе вернулся в Париж по окончанию отпуска. Он снял историю в Instagram с отметкой тренировочной базы клуба, в которой улыбается и выглядит счастливым.
Следующий сезон должен стать последним для Мбаппе в “ПСЖ”, не только потому, что контракт истекает будущим летом, а и потому, что Мбаппе недавно открыто заявил о желании перейти на новый этап в карьере.
В конце прошлого сезона президент “ПСЖ” Нассер Аль-Хелаифи заявил, что Килиан не только останется в клубе на сезон 2021/2022, но и продлит контракт.
Однако, после смазанного пенальти Мбаппе против Швейцарии и письма от Анелька, в котором известный нападающий посоветовал игроку перейти в другую лигу, Килиан заявил руководству о своём желании уйти.
Руководство точно будет стремиться сохранить свой главный актив и всеми силами пытаться подписать новый контракт с игроком.
Тем не менее, между Килианом и руководством сохраняются теплые отношения и он вряд ли не доработает свой контракт до конца.
В прошлом сезоне Мбаппе сыграл 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 42 мяча и отдал 11 голевых передач.
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