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Вейналдум: Неймар меня очень впечатлил, Мбаппе - причина моего перехода в ПСЖ

Франция
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Голландец рассказал почему выбрал столицу Парижа после Ливерпуля

Вейналдум: Неймар меня очень впечатлил, Мбаппе - причина моего перехода в ПСЖ

Фото: PSG / Автор: неизвестен

Новина українською

Новоиспеченный полузащитник "ПСЖ" Жоржиньо Вейналдум, который ранее выступал за "Ливерпуль", высказался насчет своих новых партнеров по команде и вспомнил матч ЛЧ 2018/19 между французской и английской командами.

"Помню, мяч был у Неймара на левой стороне поля в первом тайме, и он обвел пятерых наших игроков. Мы все пытались его остановить, но это было невозможно. Я уже знал, насколько он хорош, но в этот момент увидел его качества в реальности: сколь он быстр и как трудно обороняться против него.

Неймар меня очень впечатлил, но и другие игроки тоже. Мбаппе – превосходный футболист, он доказывал это не только в игре против нас. Он демонстрировал это всем в европейских турнирах и международных матчах. Все, начиная с меня, хотят, чтобы Мбаппе остался. Он одна из причин, по которым я перешел в "ПСЖ", – чтобы играть вместе с такими футболистами.

Я очень обрадовался ранее, когда стало известно, что Неймар продлил контракт. Я сам был в подобном положении, и большую часть времени просто ориентируешься на свои чувства. Я лишь надеюсь, что Мбаппе выберет "ПСЖ", поскольку клуб делает все возможное, чтобы эта команда стала лучшей в мире", – поделился Вейналдум.

Напомним, голландский хавбек перешел в стан парижан с "Ливерпуля" этим летом.

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В статье: Неймар Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум ПСЖ Килиан Мбаппе
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Источник:
RMC

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