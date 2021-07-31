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Икарди заявил, что останется в Пари Сен-Жермен

Франция
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Аргентинец будет выступать в Париже в этом сезоне

Икарди заявил, что останется в Пари Сен-Жермен

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Форвард "Пари Сен-Жермен" Маури Икарди обьявил, что продолжит выступать за французский клуб. Об этом аргентинец сообщил в своем инстаграме.

"Останусь в "ПСЖ" в этом сезоне, как и в следующем. В этом никогда не было никаких сомнений", - заявил форвард.

Напомним, 28-летний Икарди перешел в "ПСЖ" из миланского "Интера" прошлым летом.

В прошлом клубном сезоне Мауро принял участие в 28 матчах, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 голевых передач.

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В статье: Мауро Икарди ПСЖ
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