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Икарди заявил, что останется в Пари Сен-Жермен
Аргентинец будет выступать в Париже в этом сезоне
Форвард "Пари Сен-Жермен" Маури Икарди обьявил, что продолжит выступать за французский клуб. Об этом аргентинец сообщил в своем инстаграме.
"Останусь в "ПСЖ" в этом сезоне, как и в следующем. В этом никогда не было никаких сомнений", - заявил форвард.
Напомним, 28-летний Икарди перешел в "ПСЖ" из миланского "Интера" прошлым летом.
В прошлом клубном сезоне Мауро принял участие в 28 матчах, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 голевых передач.
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Источник:Инстаграм Мауро Икарди
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