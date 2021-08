Брат президента ПСЖ подтвердил переход Месси в ПСЖ

Лионель Месси окончательно изменил курс на столицу Франции. Брат президента "Пари Сен-Жермен" Халифа бин Хамад Аль-Тани в своем аккаунте в Twitter сообщил, что клуб договорился о переходе аргентинского игрока в "ПСЖ".

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII