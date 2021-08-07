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Брат президента ПСЖ подтвердил переход Месси в ПСЖ

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Страшный сон фанов "Барсы" становится реальностью

Брат президента ПСЖ подтвердил переход Месси в ПСЖ

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Лионель Месси окончательно изменил курс на столицу Франции. Брат президента "Пари Сен-Жермен" Халифа бин Хамад Аль-Тани в своем аккаунте в Twitter сообщил, что клуб договорился о переходе аргентинского игрока в "ПСЖ".

"Переговоры официально завершены. Обо всем будет объявлено позже", - написал Аль-Тани.

Напомним, что Месси и "Барселона" так и не смогли договориться о продлении контракта. Отметим, что Лионель провел всю свою европейскую карьеру именно в составе "блауграны", став обладателем 35 клубных трофеев.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (9)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
07.08.2021 в 11:20
Інтересно які відносини будуть між ним і Рамосом.мерзотник Рамос весь час грубо проти нього грав.
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.08.2021 в 11:25
В останній час якраз то Мессі був мерзотником, то тихенько по нозі з-заду вдарить, то підзатильник дасть. Видно, що нервішки в нього здають)))
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0
-1
lucky_guy
07.08.2021 в 11:45
Удивительно, что у него раньше "нервишки не сдали". Когда Рамос намеренно бил его сзади в ногу без попытки сыграть в мяч(5-0 Камп Ноу), Пепе наступает на руку, прямые ноги Рамоса и удар локтем в лицо Марсело(Барса-Реал 3-2), неспортивное поведение игроков Реала во временна Моуриньо, где футбол переставал быть футболом и еще много-много всего прочего.
+1
-1
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
07.08.2021 в 11:13
Для повної картинки ще потрібно КР підписати...і,черговий раз,обломитися у Лізі Чемпіонів...
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0
0
Gafan777 (Каменка)
07.08.2021 в 11:04
Ох упоротых бомбит уже, что лучший в ПСЖ, а все же они убогие неудачники хотели МЛС или ОАЭ, кусайте локти и ждите новое шоу от лучшего всех времён и народов.
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0
-3
Dr. House (Поділля)
07.08.2021 в 11:11
Барсонутый, это ты про Рамоса, Неймара или Мбаппе?
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.08.2021 в 11:00
писали, что катарский аль садд якобы предлагает ярд евро за 3 года
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+1
-1
Dr. House (Поділля)
07.08.2021 в 11:02
Не обращайте внимание на эту наглую ложь
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+1
-1
Dr. House (Поділля)
07.08.2021 в 10:57
Уважаемый Дариан прислал из своей палаты срочный факс: Вы всьоврёте!!! Эта информация не соответствует действительности!!! Не обращайте внимание на эту наглую ложь!!! Мой когнитивный диссонанс подсказывает мне, что это всё рука Переса!!! ВЕЛИКАЯ Барселона навеки едина с ВЕЛИКИМ ЛЕО!!! SOS!!! SOS!!!! SOS!!!
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+1
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