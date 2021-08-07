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Брат президента ПСЖ подтвердил переход Месси в ПСЖ
Страшный сон фанов "Барсы" становится реальностью
Faisal HQ / Автор неизвестен
Лионель Месси окончательно изменил курс на столицу Франции. Брат президента "Пари Сен-Жермен" Халифа бин Хамад Аль-Тани в своем аккаунте в Twitter сообщил, что клуб договорился о переходе аргентинского игрока в "ПСЖ".
"Переговоры официально завершены. Обо всем будет объявлено позже", - написал Аль-Тани.
Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021
Напомним, что Месси и "Барселона" так и не смогли договориться о продлении контракта. Отметим, что Лионель провел всю свою европейскую карьеру именно в составе "блауграны", став обладателем 35 клубных трофеев.
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