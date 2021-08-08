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Отец Месси получил от ПСЖ контракт для Лионеля
Форвард вскоре станет футболистом "ПСЖ"
Фото: daily sabah / Автор: неизвестен
Аргентинский нападающий Лионель Месси в скором времени станет игроком "ПСЖ".
Как сообщает Фабрицио Романо, отец Лионеля, Хорхе, сегодня утром получил от парижского клуба официальный контракт. Переговоры между сторонами шли с прошлого четверга.
Сообщается, что Месси готов принять это предложение. Он подпишет контракт с парижанами после того, как уладят финальные детали. Сейчас планируются перелет в Париж, медосмотр и презентация.
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Источник:FabrizioRomano
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