Отец Месси получил от ПСЖ контракт для Лионеля

Буде цікаво спостерігати в цьому сезоні за чемпіонатом Іспанії. Тепер Реал та Барса в рівних умовах. Реал позбавився своєї легенди три роки тому, але худо-бідно зумів втриматися на плаву, вигравши чемпіонат в тому році, в цьому до останніх хвилин за чемпіонство боротися, в ЛЧ вийти до півфіналу. А Барса... П'ять поспіль років ганьбилася в ЛЧ, два роки поспіль просирала чемпіонат , коли РМ був без РМ. Тепер подивимося, що РМ та ФКБ зможуть без одночасно без КР та ЛМ.