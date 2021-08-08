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Отец Месси получил от ПСЖ контракт для Лионеля

Франция
(4 голосов)

Форвард вскоре станет футболистом "ПСЖ"

Отец Месси получил от ПСЖ контракт для Лионеля

Фото: daily sabah / Автор: неизвестен

Новина українською

Аргентинский нападающий Лионель Месси в скором времени станет игроком "ПСЖ".

Как сообщает Фабрицио Романо, отец Лионеля, Хорхе, сегодня утром получил от парижского клуба официальный контракт. Переговоры между сторонами шли с прошлого четверга.

Сообщается, что Месси готов принять это предложение. Он подпишет контракт с парижанами после того, как уладят финальные детали. Сейчас планируются перелет в Париж, медосмотр и презентация.

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В статье: Лионель Месси Барселона Испания ПСЖ
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(4 голосов)
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Источник:
FabrizioRomano

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Комментарии (21)
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rivnenskyi (Рівне)
08.08.2021 в 19:12
Побігає два роки і в США, ОАЕ чи Китай. Мессі відданий своїй зарплаті. Принаймні, так він себе проявив.
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0
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
08.08.2021 в 19:10
Агов, шепетівський шизоооленю - коли ти ЗБИРАЄШСЯ ЗРОБИТИ СВОЄ ВІДВЕРТЕ ЗІЗНАННЯ у ПАЛКОМУ ВБОЛІВАННІ ЗА ПСЖ З САМОГО-САМОГО УТРОБНОГО ПЕРІОДУ... ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
08.08.2021 в 18:40
Буде цікаво спостерігати в цьому сезоні за чемпіонатом Іспанії. Тепер Реал та Барса в рівних умовах. Реал позбавився своєї легенди три роки тому, але худо-бідно зумів втриматися на плаву, вигравши чемпіонат в тому році, в цьому до останніх хвилин за чемпіонство боротися, в ЛЧ вийти до півфіналу. А Барса... П'ять поспіль років ганьбилася в ЛЧ, два роки поспіль просирала чемпіонат , коли РМ був без РМ. Тепер подивимося, що РМ та ФКБ зможуть без одночасно без КР та ЛМ.
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+3
0
Zonder (Днепр)
08.08.2021 в 18:55
Думаю, что у Атлетико все шансы второй раз подряд побороться за титул.
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+2
0
Dr. House (Поділля)
08.08.2021 в 18:28
Пройдоха Хорхе в деле
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+3
0
аалекс ( Крым)
08.08.2021 в 18:25
Мбаппе автоматом в Реал?
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0
0
amg333 (Kyiv )
08.08.2021 в 18:14
Смешно будет смотреть как путалонские глоры клоуны будут болеть за ЖКХ,который и начал развал их любимой путы))))
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+3
0
apolo-lviv (Львів)
08.08.2021 в 18:11
з дитинства за ПСЖ
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+2
0
Zonder (Днепр)
08.08.2021 в 18:07
А мог стать легендой.
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+1
0
amg333 (Kyiv )
08.08.2021 в 18:04
Вот вам и дух футбола от УЕФА! Одни не понятно откуда берут деньги на трансферы и зарплаты,а других душат сраным ФФП!! Нужна была Суперлига,а эти все сказки от уэфа,что это убьёт дух футбола,пускай слушают идиоты!! Надеюсь Перес доведёт начатое до конца,и обоссыт сраное Уэфа
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+2
-4
prockop4uck (Киев)
08.08.2021 в 18:04
С прошлого четверга? Так моська ныл, что он вот-вот только узнал что с барсой не удалось контракт продлить и что для него это стало сюрпризом. Снова врет?
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+6
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
08.08.2021 в 19:05
))) prockop4uck (Киев) так ЛеоМессі -"ангел во плоти" (звісно якщо взагалі не думати мізками - і повісити лапшу мееесооозбооченої шизофренії дуріана ... і ще в одній статті,доречі сьогодні вийшла, Мессі жаліється ( "бідненький" допінгований мажор на дешевих понтах) що він погодився (?) на зниження своєї заїмарної зарплатні на 50% - але у Барсі чомусь не пішли йому назустріч його таким вольовим поривам... ВЗАГАЛІ то 2-3 дні тому мова йшла про НЕ МЕНШ ЯК 70% СКОРОЧЕННЯ зарплатні Мессі (а це на секундочку понад 100 млн євро річних)
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+2
0
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
08.08.2021 в 19:07
Мессі думав усіх розвести - але РІЗНИЦЮ між 70 і 50% (що навіть для такого мажора є суттєвими грошима) що Мессі у кишеню - у вигляді підйомних... От БРЕХЛО - який кумір - такі й профани-мееесооозбоооченці...
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+2
0
avatar
Spokoynо (Київ)
08.08.2021 в 17:56
Нарешті! Разом до перемог! Назло дітЛОХам!
Ответить
0
-5
Algrab (Костопiль)
08.08.2021 в 17:56
Ответить
+4
0
Algrab (Костопiль)
08.08.2021 в 17:57
А як же ж барсілона?
Ответить
+4
-1
avatar
Spokoynо (Київ)
08.08.2021 в 17:58
Насправді я давно симпатизую ПСЖ Нічого дивного не відбувається
0
-6
amg333 (Kyiv )
08.08.2021 в 18:06
Та таких как ты глоров перебежчиков сейчас найдётся не мало,которые с детства за ЖКХ
+4
0
Dr. House (Поділля)
08.08.2021 в 18:29
Вже пішла масова міграція алєнів на Єлісейські поля
+4
0
Algrab (Костопiль)
08.08.2021 в 19:11
Вони такі, барсоолені, зрадливі....
+2
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
08.08.2021 в 19:14
Spokoynо (Київ) 08.08.2021 в 17:58 Скажу устами класика: "Да вы дядя уж умом тронулись давно ли"...!? Цікаво у 2015-2016 у матчах плей-оф ЛЧ ПСЖ-Барселона -4:0, Барселона-ПСЖ -6:1, Spokoynо (Київ) ви ОДРАЗУ ВСИРАЛИСЯ ЗА ОБИДВА КЛУБИ ЧИ ТАК ПО ЧЕРЗІ РАЗ ОДИН-РАЗ ДВА....
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+2
0


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