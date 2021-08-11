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Месси: Может ли Верратти стать для ПСЖ Хави или Иньестой? Да, никаких сомнений

Франция
(2 голосов)

Лео не жалеет комплиментов в адрес партнеров по команде

Месси: Может ли Верратти стать для ПСЖ Хави или Иньестой? Да, никаких сомнений

Фото: psg.fr/ автор: C. Gavelle

Новина українською

Новичок "Пари Сен-Жермен" нападающий Лионель Месси высоко отозвался о партнёре по команде полузащитнике Марко Верратти.

"Может ли Верратти стать для "ПСЖ" Хави или Иньестой? Да, никаких сомнений. Он годами доказывал, что является великолепным футболистом, лучшим в мире на своей позиции. "Барселона" пыталась заполучить его, но теперь, наоборот, я перешёл в его команду. Я также знаю Марко лично, он отличный парень", — приводит слова Месси Tuttomercatoweb.

Вчера, 10 августа, Месси заключил с "ПСЖ" контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.

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В статье: Лионель Месси Марко Верратти ПСЖ
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Комментарии (15)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.08.2021 в 19:29
Великий ЛЕО МЕССИ - 7 ЗОЛОТЫХ МЯЧЕЙ !!! А жалкая ранальда мечется вся в слезах и соплях, просит чтобы его хоть кто-то забрал из Турина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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0
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
11.08.2021 в 19:03
МессіGoldenDILDO з НАГРАНОЮ ЛОЯЛЬНІСТЮ 555+++ млн євро до Барселони - хутеко перефарбувався і не забракло ж совісті згадувати ЛЕГЕНДАрних Хаві-Іньєсту Та мессі і одного пальця нікого з суперцентрпари Барселони Хаві-Іньєста не гідний - це ж ще й після того як меська обікрав Хаві Ернандеза - відхапавши незаслужений ним Золотий М'яч 2010 (ЗМ 2010 - ЦІЛКОВИТО НАЛЕЖИТЬ ХАВІ!!!)
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0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.08.2021 в 19:27
Великий ЛЕО МЕССИ - 7 ЗОЛОТЫХ МЯЧЕЙ !!! А жалкая ранальда мечется вся в слезах и соплях, просит чтобы его хоть кто-то забрал из Турина!!!
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0
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
11.08.2021 в 18:59
От Мессі - брехливий інтриган-маніпулятор
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0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.08.2021 в 19:28
Великий ЛЕО МЕССИ - 7 ЗОЛОТЫХ МЯЧЕЙ !!! А жалкая ранальда мечется вся в слезах и соплях, просит чтобы его хоть кто-то забрал из Турина!!
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0
0
oda1979 (Запорожье)
11.08.2021 в 18:44
Продажный Меська:))
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+1
-1
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МЕS QUE UN CLUB
11.08.2021 в 19:21
За такие деньги не грех и на кабачка присесть. Но за годы практики я понял, что люблю приседать в свое удовольствие
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+1
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.08.2021 в 19:28
Великий ЛЕО МЕССИ - 7 ЗОЛОТЫХ МЯЧЕЙ !!! А жалкая ранальда мечется вся в слезах и соплях, просит чтобы его хоть кто-то забрал из Турина!!
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0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.08.2021 в 18:39
Обычная политкорректность, не более. Все знают, этот итальяшка курит, как паровоз и к концу матчей просто дохлый. И, естественно, ему до этих двух легенд великой Барселоны очень далеко! ЛЕО МЕССИ 7 ЗМ !!!
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0
-1
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
11.08.2021 в 18:58
НАХ мееессооозбоочена шизопутана darian clark - брехливе сцикливе шизолайно з шепетівської райПСИХпалати
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0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.08.2021 в 19:28
Великий ЛЕО МЕССИ - 7 ЗОЛОТЫХ МЯЧЕЙ !!! А жалкая ранальда мечется вся в слезах и соплях, просит чтобы его хоть кто-то забрал из Турина!!
0
0
Ol-g (Одесса)
11.08.2021 в 18:08
Підбадьорити варто. А об'єктивно в передачах Хаві був кращим за Зідана.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
11.08.2021 в 17:57
Вот чтобы так не уважать своих бывших легендарных одноклубников? Как не стыдно. Вейналдумц даже до Пирло далеко, не то чтобы до них.
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0
0
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MES QUE UN CLUB
11.08.2021 в 18:20
Димка, у него про Вератти спросили.
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0
0
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МЕS QUE UN CLUB
11.08.2021 в 19:17
Дополнительно скажу, что величайший игрок Месси самостоятельно на словах вправе решать кто из футболистов может стоять рядом с ним! и мы с его мнением должны быть согласны!
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