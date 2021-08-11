Месси: Может ли Верратти стать для ПСЖ Хави или Иньестой? Да, никаких сомнений

Новичок "Пари Сен-Жермен" нападающий Лионель Месси высоко отозвался о партнёре по команде полузащитнике Марко Верратти.

"Может ли Верратти стать для "ПСЖ" Хави или Иньестой? Да, никаких сомнений. Он годами доказывал, что является великолепным футболистом, лучшим в мире на своей позиции. "Барселона" пыталась заполучить его, но теперь, наоборот, я перешёл в его команду. Я также знаю Марко лично, он отличный парень", — приводит слова Месси Tuttomercatoweb.

Вчера, 10 августа, Месси заключил с "ПСЖ" контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.