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Месси: Может ли Верратти стать для ПСЖ Хави или Иньестой? Да, никаких сомнений
Лео не жалеет комплиментов в адрес партнеров по команде
Фото: psg.fr/ автор: C. Gavelle
Новичок "Пари Сен-Жермен" нападающий Лионель Месси высоко отозвался о партнёре по команде полузащитнике Марко Верратти.
"Может ли Верратти стать для "ПСЖ" Хави или Иньестой? Да, никаких сомнений. Он годами доказывал, что является великолепным футболистом, лучшим в мире на своей позиции. "Барселона" пыталась заполучить его, но теперь, наоборот, я перешёл в его команду. Я также знаю Марко лично, он отличный парень", — приводит слова Месси Tuttomercatoweb.
Вчера, 10 августа, Месси заключил с "ПСЖ" контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.
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