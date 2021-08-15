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Лига 1. Анже – Лион 3:0. Полный провал

Франция
(1 голосов)

Очередная сенсация тура

Лига 1. Анже – Лион 3:0. Полный провал

Фото – RMC Sport, автор неизвестен

Новина українською

Лига 1, 2-й тур

Анже, “Стад Жан Буин”

“Анже” – “Лион” 3:0

Голы: Буфаль (20), Марсело (53, автогол), Унаи (77)

Анже”: Бернардони – Томас, Траоре, Манко – Думбия (Лаже, 86), Мангани (Капель, 81), Менди, Кабот – Буфаль (Унаи, 75) – Чо (Баокен, 74), Фюльжени (Нинга, 80)

Лион”: Лопеш, Корне, Люкиба (Диоманде, 46), Марсело, Дюбуа – Ауар, Гимараеш (Тиаго Мендес, 46), Пакета (Какре, 46) – Слимани (Энрике 69), Дембеле, Экамби (Кадевере, 82)

Предупреждения: Менди (82) – Люкиба (3), Марсело (36), Корне (49), Диоманде (87)

Удаление: Корне (65, вторая жёлтая)

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