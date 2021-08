Игрок Бордо потерял сознание во время матча

Игрок "Бордо" Самюэль Калу потерял сознание прямо на поле во время матча 2-го тура чемпионата Франции против "Марселя".

Вингер Димитри Пайет собирался пробить штрафной, как вдруг на газон рухнул нападающий жирондинцев Самюэль Калу.

К счастью, он почти сразу же очнулся, но его решили все же заменить.

Bordeaux player Samuel Kalu collapsed on the pitch against Marseille tonight…



The players formed a shield around him and amazingly he managed to continue and play on. pic.twitter.com/d2VeEFiM9I