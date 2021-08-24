Ждать осталось недолго. СМИ назвали вероятную дату дебюта Месси за ПСЖ

Главный летний трансфер - переход Лео Месси в "ПСЖ" на правах свободного агента. Несмотря на то, что с момента трансфера прошло уже более двух недель, аргентинская звезда пока не может дебютировать за команду. Однако ждать осталось недолго.

Как сообщает Le Parisien, первый матч Лео за новую команду должен состояться уже на этих выходных. 29-го числа "ПСЖ" сыграет на выезде против "Реймса". Месси должен получить игровые минуты.

Читайте также Месси и Неймар встретились с Суаресом в Испании

Отмечается, что сам Лео очень хочет сыграть, так как его задача - набрать форму перед международной паузой. Матч четвертого тура Лиги 1 - последний шанс для аргентинца.

Без Лео "ПСЖ" добыл три победы в трех матчах французского первенства.