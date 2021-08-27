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ПСЖ намерен подписать Холанда на замену Мбаппе

Франция
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Французский клуб активно ищет замену своему форварду

ПСЖ намерен подписать Холанда на замену Мбаппе

MEN

Новина українською

ПСЖ этим летом попытается подписать нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, чтобы заменить Килиана Мбаппе, который близок к переходу в "Реал".

По информации The Telegraph, представители французской команды связались с агентом форварда Мино Райолой, чтобы узнать, возможно ли организовать его переход за несколько дней до закрытия трансферного окна. ПСЖ может использовать деньги, которые получит от "Реала" за Мбаппе.

Напомним, Эрлинг Холанд перешёл в "Боруссию" из "Ред Булл Зальцбург" в январе 2020 года. Контракт норвежца с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за "Боруссию" 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает игрока в 130 млн евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) трансферы ПСЖ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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