Полузащитник ПСЖ отказал турецким и российским клубам и решил остаться в Париже

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Рафинья Алькантара решил не покидать парижский клуб. Бразилец отказал клубам из Турции и России, которые пытались подписать игрока. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Рафинья останется в "ПСЖ", как минимум, до следующего трансферного окна. Напомним, что его контракт с клубом действителен еще два года.

Отметим, что в этом сезоне в активе хавбека всего три минуты в футболке "ПСЖ". Еще два матча он провел на скамейке запасных, а в последнем поединке против "Реймса" даже не вошел в заявку команды.