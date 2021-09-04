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Полузащитник ПСЖ отказал турецким и российским клубам и решил остаться в Париже
Не хочет снижать планку
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Рафинья Алькантара решил не покидать парижский клуб. Бразилец отказал клубам из Турции и России, которые пытались подписать игрока. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Рафинья останется в "ПСЖ", как минимум, до следующего трансферного окна. Напомним, что его контракт с клубом действителен еще два года.
Отметим, что в этом сезоне в активе хавбека всего три минуты в футболке "ПСЖ". Еще два матча он провел на скамейке запасных, а в последнем поединке против "Реймса" даже не вошел в заявку команды.
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