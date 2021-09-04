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Полузащитник ПСЖ отказал турецким и российским клубам и решил остаться в Париже

Франция
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Не хочет снижать планку

Полузащитник ПСЖ отказал турецким и российским клубам и решил остаться в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Рафинья Алькантара решил не покидать парижский клуб. Бразилец отказал клубам из Турции и России, которые пытались подписать игрока. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Рафинья останется в "ПСЖ", как минимум, до следующего трансферного окна. Напомним, что его контракт с клубом действителен еще два года.

Отметим, что в этом сезоне в активе хавбека всего три минуты в футболке "ПСЖ". Еще два матча он провел на скамейке запасных, а в последнем поединке против "Реймса" даже не вошел в заявку команды.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Рафинья Алькантара
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Источник:
Fabrizio Romano

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