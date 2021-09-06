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Неймар получает в ПСЖ почти 7 миллионов евро в год за вежливость, пунктуальность и дружелюбность
Интересный пункт в контракте
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Опубликованы детали трудового договора бразильского форварда Неймара с "Пари Сен-Жермен". В контракте игрока прописан бонус за "вежливость, пунктуальность, дружелюбность, открытость к фанатам и запрет на публичную критику тактики команды".
Ней должен приветствовать болельщиков перед каждой игрой и прощаться с ними после поединков. Он не может негативно высказываться о клубе, его персонале и поклонниках.
По информации El Mundo, каждый месяц бразилец получает 541 680 евро по данному "этическому" пункту контракта без учета налогов. Таким образом, в год Неймар снимает со своего счета за выполнение этой строчки договора чуть более 6,5 миллионов евро.
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