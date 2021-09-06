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Неймар получает в ПСЖ почти 7 миллионов евро в год за вежливость, пунктуальность и дружелюбность

Франция
(1 голосов)

Интересный пункт в контракте

Неймар получает в ПСЖ почти 7 миллионов евро в год за вежливость, пунктуальность и дружелюбность

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Опубликованы детали трудового договора бразильского форварда Неймара с "Пари Сен-Жермен". В контракте игрока прописан бонус за "вежливость, пунктуальность, дружелюбность, открытость к фанатам и запрет на публичную критику тактики команды".

Ней должен приветствовать болельщиков перед каждой игрой и прощаться с ними после поединков. Он не может негативно высказываться о клубе, его персонале и поклонниках.

По информации El Mundo, каждый месяц бразилец получает 541 680 евро по данному "этическому" пункту контракта без учета налогов. Таким образом, в год Неймар снимает со своего счета за выполнение этой строчки договора чуть более 6,5 миллионов евро.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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avatar
Loader (Днепр)
06.09.2021 в 13:26
Сейчас редакция начинает писать о ПСЖ. Раньше то было пох. А теперь Месси и пока нечего присобачить.
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avatar
Цап-царап (Харків)
06.09.2021 в 12:11
Повезло ему, что он в Газмяс не играет...
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