ПСЖ перевел отцу Неймара 20 млн евро, чтобы бразилец остался в клубе

Один из руководителей ПСЖ прошлым летом перевел на счет отца Неймара 20 млн евро, чтобы бразилец остался в Париже, сообщает Sport.es.

По информации источника, это было сделано на фоне интереса к Неймару со стороны "Барселоны".

Лапорта летом отправил двух человек в Париж, чтобы поговорить с Неймаром, и, согласно отчёту, футболист признался, что хочет вернуться на "Камп Ноу", чтобы играть с Месси, который на тот момент ещё находился в стане сине-гранатовых.

Позже Месси заключил с ПСЖ контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа "Барселона" объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.