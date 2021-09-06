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ПСЖ перевел отцу Неймара 20 млн евро, чтобы бразилец остался в клубе

Франция
(1 голосов)

Сообщается, что Неймар едва не перешел в "Барселону"

ПСЖ перевел отцу Неймара 20 млн евро, чтобы бразилец остался в клубе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Один из руководителей ПСЖ прошлым летом перевел на счет отца Неймара 20 млн евро, чтобы бразилец остался в Париже, сообщает Sport.es.

По информации источника, это было сделано на фоне интереса к Неймару со стороны "Барселоны".

Лапорта летом отправил двух человек в Париж, чтобы поговорить с Неймаром, и, согласно отчёту, футболист признался, что хочет вернуться на "Камп Ноу", чтобы играть с Месси, который на тот момент ещё находился в стане сине-гранатовых.

Позже Месси заключил с ПСЖ контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа "Барселона" объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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В статье: Неймар Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (5)
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Loader (Днепр)
06.09.2021 в 15:58
Типичный редакционный вброс. Если не Месси, все остальное мертво.
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0
0
VladKoval61 (Херсон)
06.09.2021 в 15:51
нехило однако
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0
0
Лекарь (село Дарница)
06.09.2021 в 15:47
Обычная коррупция.
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0
0
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ascent (Луксор)
06.09.2021 в 15:47
А у Мбапе папа есть?
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+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
06.09.2021 в 15:30
"А що так можна було?" Вміють шейки феєр плей обходити, багато схем мають в арсеналі...
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+2
0


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