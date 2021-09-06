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ПСЖ перевел отцу Неймара 20 млн евро, чтобы бразилец остался в клубе
Сообщается, что Неймар едва не перешел в "Барселону"
Getty Images / Global Images Ukraine
Один из руководителей
По информации источника, это было сделано на фоне интереса к Неймару со стороны "Барселоны".
Лапорта летом отправил двух человек в Париж, чтобы поговорить с Неймаром, и, согласно отчёту, футболист признался, что хочет вернуться на "Камп Ноу", чтобы играть с Месси, который на тот момент ещё находился в стане сине-гранатовых.
Позже Месси заключил с ПСЖ контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа "Барселона" объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
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