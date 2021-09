Эго Мбаппе уже навредило Франции. Кажется, ПСЖ тоже в опасности

У Килиана Мбаппе ушло два дня на то, чтобы поприветствовать в Париже Лионеля Месси.

Кроме шуток, Лео подписал контракт с "ПСЖ" 10 августа, а француз выдал пост в Instagram 12-го, хотя те двое суток весь Париж только об аргентинце и говорил. Болельщики занимали места в аэропорте с самого утра, чтобы просто его увидеть.

Хотя, возможно, не пост в Instagram был истинной реакцией Мбаппе на трансфер. Уже через несколько дней он ответил отказом на предложение "ПСЖ" продлить контракт, твердо дав понять, что хочет уйти в "Реал".

Интересная по итогу получилась сага, одна из лучших за минувшее лето. Почуяв запах жаренного, в Париж слетелись топ-агенты Жорже Мендеш и Пини Захави, наперебой предлагавшие свои связи за небольшой процент от пирога. Обоих, однако, отшили.

???????? @Benzema : "I wanted Mbappé to come to Real Madrid this summer, but anyway, sooner or later he's coming to Madrid." @telefoot_TF1 via @GSpanishFN pic.twitter.com/fnkdfujd9z

Даже 31 августа еще ничего не было решено. В Страсбурге, где тогда базировалась сборная Франции, поручили облегчить все административные процедуры, чтобы в случае "да" из Катара успеть провернуть трансфер.

На кону стояло 180 млн евро с одной стороны и лучший игрок Франции - с другой.

И эмир Катара сказал "нет".

***

Тамим бен Хамад аль-Тани не нуждается в деньгах. Катар тратит на строительство инфраструктуры к ЧМ-2022 около 500 млн евро в неделю уже четвертый год подряд.

Беда эмира в другом: его "нет" не решило вопрос, а лишь отложило. У Мбаппе остался один сезон по контракту. Уже в январе он сможет подписать предварительный договор с любым клубом. Флорентино Перес потирает руки. Diario Sport подсчитала, что переезд Килиана на "Бернабеу" как свободного агента обойдется "Сливочным" в 80 млн евро - то есть, почти втрое меньше, чем Париж отдал за Неймара 4 года назад.

Ну а "ПСЖ", если так случится, потеряет не только лучшего молодого игрока, но и лучшего из французов. Мбаппе родился в Бонди, он плоть от плоти Парижа и город его обожает. "Сердце проекта", - так его неоднократно называли Хелаифи и Леонардо.

По информации L’Equipe, чтоб удержать свое беспокойное "сердце" Париж сделал сказочное предложение - 40 млн евро в год нетто.

Да, мы помним, Месси имел в "Барсе" под 100, но, во-первых, все кончилось дерьмово, а во-вторых, тут есть нюанс. В декабре 2013 года президент-социалист Франсуа Олланд продавил новый налог на богатых, согласно которому ставка повышалась до 75%. Исключение делалось только для иностранцев, живущих во Франции менее пяти лет - они по-прежнему платили 45%.

As for Mbappé, the contract renewal offer is on the table. PSG is ready to give everything they have and offer him earnings of €40M + bonuses per season. The striker knows that in 2 years his contract will expire and he is ready to take the next step in his career. @marca pic.twitter.com/BYT3igCraO