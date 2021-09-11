Эго Мбаппе уже навредило Франции. Кажется, ПСЖ тоже в опасности

У Килиана Мбаппе ушло два дня на то, чтобы поприветствовать в Париже Лионеля Месси.

Кроме шуток, Лео подписал контракт с "ПСЖ" 10 августа, а француз выдал пост в Instagram 12-го, хотя те двое суток весь Париж только об аргентинце и говорил. Болельщики занимали места в аэропорте с самого утра, чтобы просто его увидеть.

Хотя, возможно, не пост в Instagram был истинной реакцией Мбаппе на трансфер. Уже через несколько дней он ответил отказом на предложение "ПСЖ" продлить контракт, твердо дав понять, что хочет уйти в "Реал".

Интересная по итогу получилась сага, одна из лучших за минувшее лето. Почуяв запах жаренного, в Париж слетелись топ-агенты Жорже Мендеш и Пини Захави, наперебой предлагавшие свои связи за небольшой процент от пирога. Обоих, однако, отшили.

???????? @Benzema: "I wanted Mbappé to come to Real Madrid this summer, but anyway, sooner or later he's coming to Madrid." @telefoot_TF1 via @GSpanishFN pic.twitter.com/fnkdfujd9z — Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) September 5, 2021

Даже 31 августа еще ничего не было решено. В Страсбурге, где тогда базировалась сборная Франции, поручили облегчить все административные процедуры, чтобы в случае "да" из Катара успеть провернуть трансфер.

На кону стояло 180 млн евро с одной стороны и лучший игрок Франции - с другой.

И эмир Катара сказал "нет".

***

Тамим бен Хамад аль-Тани не нуждается в деньгах. Катар тратит на строительство инфраструктуры к ЧМ-2022 около 500 млн евро в неделю уже четвертый год подряд.

Qatar will inaugurate sixth World Cup stadium in October pic.twitter.com/LZSk9NAv3q — Naija (@Naija_PR) September 6, 2021

Беда эмира в другом: его "нет" не решило вопрос, а лишь отложило. У Мбаппе остался один сезон по контракту. Уже в январе он сможет подписать предварительный договор с любым клубом. Флорентино Перес потирает руки. Diario Sport подсчитала, что переезд Килиана на "Бернабеу" как свободного агента обойдется "Сливочным" в 80 млн евро - то есть, почти втрое меньше, чем Париж отдал за Неймара 4 года назад.

Ну а "ПСЖ", если так случится, потеряет не только лучшего молодого игрока, но и лучшего из французов. Мбаппе родился в Бонди, он плоть от плоти Парижа и город его обожает. "Сердце проекта", - так его неоднократно называли Хелаифи и Леонардо.

По информации L’Equipe, чтоб удержать свое беспокойное "сердце" Париж сделал сказочное предложение - 40 млн евро в год нетто.

Да, мы помним, Месси имел в "Барсе" под 100, но, во-первых, все кончилось дерьмово, а во-вторых, тут есть нюанс. В декабре 2013 года президент-социалист Франсуа Олланд продавил новый налог на богатых, согласно которому ставка повышалась до 75%. Исключение делалось только для иностранцев, живущих во Франции менее пяти лет - они по-прежнему платили 45%.

As for Mbappé, the contract renewal offer is on the table. PSG is ready to give everything they have and offer him earnings of €40M + bonuses per season. The striker knows that in 2 years his contract will expire and he is ready to take the next step in his career. @marca pic.twitter.com/BYT3igCraO — ً (@madridreigns) July 8, 2020

Мера воистину драконовская. Скажем, в Великобритании цифры тоже кусаются, но максимальная ставка налога на доходы физлиц - 45%, в Украине - вообще 18%.

В футболе же налог Олланда породил банальную несправедливость. Если на 36 млн в год иностранца Неймара у "ПСЖ" уходит около 70 млн евро, то на такую же зарплату Мбаппе - 108 млн.

Поэтому, когда шейхи предложили Килиану 40 млн чистыми, - это было очень, очень щедрое предложение. Тем не менее, форвард ответил отказом, хотя и знает, что "Реал" столько не даст.

Мбаппе не так богат, как эмир Катара, но и для него деньги сейчас не в приоритете.

***

Вообще Килиан поразительно быстро вырос из послушного школьника, отдавшего на благотворительность все призовые за ЧМ-2018, в "парня с района", который на поле грозился "грохнуть" Жорди Альбу.

Назовем это по старинке "медные трубы". Мбаппе не первый и не последний, кого несет, пока он через них пробирается. Вдобавок, ему где-то сложнее, чем большинству.

Посудите сами: чемпионат-2018/19 - 33 гола в 29 матчах; прерванный чемпионат-2019/20 - 18 голов в 20 матчах; чемпионат-2020/21 - 27 голов в 31 матче. И это после выигранного ЧМ и ордена Почетного легиона из рук президента страны. Неудивительно, что парня начало заносить.

Ему кажется, что пришло его время, что он достоин Золотого мяча, а где еще его выигрывать, как не в "Реале"? Именно там провел лучшие годы Роналду, чьими постерами была завешана вся детская Мбаппе; теперь Килиан желает пойти стопами своего кумира.

Mbappe, his idol is C.Ronaldo, and his fav club is real madrid, since he was a child...



And you want this guy to be a barça player. Lol pic.twitter.com/ZggOSpqL2Y — XSHOT ???????? ???????? (@FCBxshot) August 4, 2017

А вместо этого что? Приезжает вечный соперник CR7 и получает такой прием, словно Париж только за него все эти годы и болел. Месси - главная звезда по определению, а как же он? Опять второй?

Можете не верить, но эта ситуация очень опасна для "ПСЖ", особенно учитывая летние "подвиги" Мбаппе в сборной Франции. Та еще была трагикомедия. Килиан со старта тянул на себя одеяло - видимо, чтоб показать, кто главный. Чего он только не делал - и штрафные в первые в жизни пробивал, и мячи с аута выбрасывал, и угловой брался подавать, хотя сроду этого не делал.

За пределами поля эго Мбаппе тоже не давало сборной покоя. Когда Жиру заметил, мол, на меня мало пасуют, Мбаппе потребовал от Дешама взять его на пресс-конференцию, чтоб он мог ответить. Дидье, разумеется, отказался, и тогда форвард присел на уши партнерам. По версии L’Equipe, дошло до того, что старшие - Льорис, Манданда и Сиссоко - не очень вежливо попросили Мбаппе заткнуться.

С Антуаном Гризманном Килиан поругался еще до старта Евро - по крайней мере, об этом писала Le Parisien. Две звезды якобы даже здороваются через зубы.

С таким микроклиматом в коллективе турниры не выигрывают, и когда Франция вылетела от Швейцарии, это было, скорее, закономерно. Как и то, что выбил "Ле Бле" с турнира плохой пенальти от Мбаппе.

К слову, когда Килиан не забил, его подошел утешить один лишь Люка Динь. Все остальные отвернулись.

***

Такой вот из Мбаппе лидер, такой вожак.

Дешам понял свою ошибку и осенью строит игру вокруг надежного и уравновешенного Гризманна. А вот осознал ли проблему сам Килиан - вопрос пока открытый.

Если ответ положительный, то на ближайший год француз приклеится к Месси, как банный лист, учась и футболу, и лидерству. За плечами у Лео 17 лет карьеры, о которой даже через полстолетия будут писать книги. Он знает об игре все; его опыт бесценен. Для Мбаппе это уникальный шанс в 22 года узнать, как надо. Конечно, и "ПСЖ" при таких обстоятельствах будет сиять.

Ну а если он ничего не понял… Что ж, тогда в новом сезоне нас всех ждет очень смешной Париж, в котором топ-талант планеты попытается конкурировать с живой легендой, рубя налево и направо, словно Дон Кихот по мельницам.

Дороги всего две, а в конце каждой Мбаппе наденет сливочную футболку "Реала", это уже необратимо. И все-таки выбор Килиана чрезвычайно важен. По нему и будем судить, берет Мадрид зрелого, командного футболиста, или же малолетнего эгоиста, пусть и с феноменальными физическими данными.