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Ди Мария намерен вернуться в Аргентину

Франция
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Вингер хочет подписать контракт со своим родным клубом

Ди Мария намерен вернуться в Аргентину

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Вингер "ПСЖ" Анхель Ди Мария хочет вернуться в Аргентину на закате карьеры, сообщает ESPN.

Перед тем, как закончить карьеру, футболист планирует еще поиграть за свой родной клуб "Росарио". После ЧМ-2022 игрок рассмотрит вариант с возвращением в Аргентину.

Ди Мария выступает за "ПСЖ" с 2015 года. Контракт 33-летнего вингера с парижанами рассчитан до конца нынешней кампании с опцией продления еще на 1 сезон.

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В статье: Анхель Ди Мария ПСЖ
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