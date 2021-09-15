Ди Мария намерен вернуться в Аргентину

Вингер "ПСЖ" Анхель Ди Мария хочет вернуться в Аргентину на закате карьеры, сообщает ESPN.

Перед тем, как закончить карьеру, футболист планирует еще поиграть за свой родной клуб "Росарио". После ЧМ-2022 игрок рассмотрит вариант с возвращением в Аргентину.

Ди Мария выступает за "ПСЖ" с 2015 года. Контракт 33-летнего вингера с парижанами рассчитан до конца нынешней кампании с опцией продления еще на 1 сезон.