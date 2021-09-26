Франция
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Лига 1. Марсель – Ланс 2:3. Не спас и сольный концерт Пайета
Лучшая игра тура
Фото: Faisal HQ
Лига 1, 8-й тур
Марсель, "Велодром"
"Марсель" – "Ланс" 2:3
Голы: Пайет (33, 45+3, пен) – Сотока (9, пен), Франковски (27), Саид (71)
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