  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. Марсель – Ланс 2:3. Не спас и сольный концерт Пайета
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Марсель – Ланс 2:3. Не спас и сольный концерт Пайета

Франция
(1 голосов)

Лучшая игра тура

Лига 1. Марсель – Ланс 2:3. Не спас и сольный концерт Пайета

Фото: Faisal HQ

Новина українською

Лига 1, 8-й тур

Марсель, "Велодром"

"Марсель" – "Ланс" 2:3

Голы: Пайет (33, 45+3, пен) – Сотока (9, пен), Франковски (27), Саид (71)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марсель Ланс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...