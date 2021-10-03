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Почеттино: Первый ответственный человек за поражение от Ренна - это я
Аргентинец "немного зол" из-за результата
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своих подопечных в игре чемпионата Франции против "Ренна":
"За весь матч мы неплохо провели 25–30 минут. Мы имели несколько хороших шансов, чтобы открыть счёт, однако этому не суждено было сбыться. Затем “Ренн” забил в самом конце первого тайма, а через минуту после начала второй половины удвоил преимущество. С этим тяжело было справиться психологически. Мы стали раскрываться, и хозяином ситуации на поле стал соперник.
Первый ответственный человек за это поражение — это я. Да, мы демонстрировали хороший футбол на протяжении получаса, но нам надо научиться делать это все 90 минут. У нас не было проблем с восстановлением. После игры с “Сити” прошло 5 дней.
Зол ли я? Да, немного. Никто не любит проигрывать. “Ренн” отлично себя проявил, но мы расстроены тем, что не использовали свои шансы", - сказал Почеттино.
Несмотря на поражение "ПСЖ" продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1 с 24-ю очками в активе. Ближайшим преследователем парижан является "Ланс" с 18-ю зачетными пунктами.
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