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Бензема: Мбаппе - феномен. Он молод, но очень талантлив

Франция
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Карим высказался насчет игры Килиана

Бензема: Мбаппе - феномен. Он молод, но очень талантлив

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема лестно отозвался насчет партнера по национальной сборной Франции Килиане Мбаппе.

– Какие у тебя отношения с Мбаппе? Хороший парень?

– Килиан молод, но очень талантлив. Из-за того, как он играет, а также из-за возраста Мбаппе – феномен. Он очень хорош, отличный парень.

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Мне очень нравится играть с ним, как и с Гризманном, который отлично перемещается в ограниченном пространстве. Мне нравится играть с Мбаппе в сборной, – рассказал француз.

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В статье: Карим Бензема Килиан Мбаппе
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