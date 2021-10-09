Бензема: Мбаппе - феномен. Он молод, но очень талантлив

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема лестно отозвался насчет партнера по национальной сборной Франции Килиане Мбаппе.

– Какие у тебя отношения с Мбаппе? Хороший парень?

– Килиан молод, но очень талантлив. Из-за того, как он играет, а также из-за возраста Мбаппе – феномен. Он очень хорош, отличный парень.

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Мне очень нравится играть с ним, как и с Гризманном, который отлично перемещается в ограниченном пространстве. Мне нравится играть с Мбаппе в сборной, – рассказал француз.