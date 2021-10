Мауро Икарди грозится покинуть ПСЖ

Нападающий "ПСЖ" Мауро Икарди пригрозил покинуть клуб, если его жена Ванда Нара не вернется к нему, сообщает Transfer News Live со ссылкой на RMC Sport.

17 октября Ванда заявила об измене нападающего, написав в соцсетях: "Ты убил еще одну семью ради проститутки". Позже она удалила из своего профиля все фотографии с мужем.

По информации СМИ, у Икарди роман с 29-летней аргентинской моделью, певицей и актрисой Чиной Суарес

