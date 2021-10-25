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Почеттино – об удалении Хакими: Неймар проявил приверженность, действуя как третий полузащитник
Маурисио высказался
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал результат поединка против "Марселя" (0:0) в Лиге 1. Цитирует аргентинского наставника Le Parisien.
"Есть много положительных моментов. Команда продемонстрировала сплоченность, проявила характер, организованность с мячом и без мяча. Обидно, что пришлось отыграть почти 40 минут в меньшинстве, но даже в этой ситуации мы делали хорошие вещи. Конечно, как тренер "ПСЖ" всегда надеешься на победу, но я могу только поздравить игроков с тем, что они сделали".
"Почему я заменил Ди Марию после удаления Хакими? Нам пришлось делать выбор. На поле вышел Тило Керер. Неймар играл третьего полузащитника, Лионель Месси и Килиан Мбаппе остались в нападении. Я доволен Неймаром – он проявил приверженность команде".
"Мы находимся в поисках баланса для улучшения игры. Этапы сезона в октябре и ноябре всегда тяжелые. Однако я доволен прогрессом команды, доволен тем, на каком пути развития она находится сейчас".
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