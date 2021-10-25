Почеттино – об удалении Хакими: Неймар проявил приверженность, действуя как третий полузащитник

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал результат поединка против "Марселя" (0:0) в Лиге 1. Цитирует аргентинского наставника Le Parisien.

"Есть много положительных моментов. Команда продемонстрировала сплоченность, проявила характер, организованность с мячом и без мяча. Обидно, что пришлось отыграть почти 40 минут в меньшинстве, но даже в этой ситуации мы делали хорошие вещи. Конечно, как тренер "ПСЖ" всегда надеешься на победу, но я могу только поздравить игроков с тем, что они сделали".