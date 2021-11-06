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Брат Рамоса: Серхио не собирается завершать карьеру или разрывать контракт

Франция
(1 голосов)

Рене опроверг информацию об уходе центрбека

Брат Рамоса: Серхио не собирается завершать карьеру или разрывать контракт

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Рене Рамос, брат и агент центрального защитника "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамоса опроверг слухи о том, что руководство парижского клуба хочет расторгнуть контракт с испанцем.

"Серхио не собирается завершать карьеру или разрывать контракт с "ПСЖ", никаких сомнений. Это вопрос физической формы, он сыграет, как только сможет», – сказал Рене.

Напомним, 35-летний Серхио до сих пор не дебютировал за "ПСЖ" в официальных играх.

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В статье: Серхио Рамос ПСЖ
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Источник:
El Mundo

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Комментарии (1)
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Loader (Днепр)
06.11.2021 в 18:14
А зачем агенту разрывать контракт? Денежка капает. Серхио, он же крут, он же никогда.., он же почти святой, он же...
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