Брат Рамоса: Серхио не собирается завершать карьеру или разрывать контракт

Рене Рамос, брат и агент центрального защитника "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамоса опроверг слухи о том, что руководство парижского клуба хочет расторгнуть контракт с испанцем.

"Серхио не собирается завершать карьеру или разрывать контракт с "ПСЖ", никаких сомнений. Это вопрос физической формы, он сыграет, как только сможет», – сказал Рене.

Напомним, 35-летний Серхио до сих пор не дебютировал за "ПСЖ" в официальных играх.