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Брат Рамоса: Серхио не собирается завершать карьеру или разрывать контракт
Рене опроверг информацию об уходе центрбека
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Рене Рамос, брат и агент центрального защитника "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамоса опроверг слухи о том, что руководство парижского клуба хочет расторгнуть контракт с испанцем.
"Серхио не собирается завершать карьеру или разрывать контракт с "ПСЖ", никаких сомнений. Это вопрос физической формы, он сыграет, как только сможет», – сказал Рене.
Напомним, 35-летний Серхио до сих пор не дебютировал за "ПСЖ" в официальных играх.
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Источник:El Mundo
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06.11.2021 в 18:14
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