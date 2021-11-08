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Нужно ли дать Почеттино больше времени в ПСЖ? Мбаппе отказался отвечать на вопрос журналиста
Килиан на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился своим мнением о стиле игры гранда Лиги 1 под руководством аргентинского специалиста Маурисио Почеттино. Цитирует Мбаппе Marca.
"Я думаю, у нас бывают периоды качественной игры, когда мы показываем, насколько мы хорошо выступаем. Но, на мой взгляд, этого недостаточно. Мы стараемся прогрессировать каждый день. Думаю, это получается".
"Я уважаю мнение людей. Общественность думает, что мы играем неважно. Лично я не думаю, что мы играем хорошо, но зато мы побеждаем. Нужно ли дать Почеттино больше времени? Я – не тот человек, который должен говорить об этом, вне зависимости от того, есть время или нет. Для этого у нас есть президент и Леонардо".
"ПСЖ" после 13 туров чемпионата идет на первой позиции в таблице с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя, "Ланса". В ЛЧ парижане с 8 очками в активе занимают 2-е место в группе с "Манчестер Сити", "Брюгге" и "РБ Лейпцигом".
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