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Почеттино: Ситуация с Мбаппе – открыта. В будущем может произойти все что угодно

Франция
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Маурисио на связи

Почеттино: Ситуация с Мбаппе – открыта. В будущем может произойти все что угодно

Getty Images / Global Images Ukraine

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Аргентинский наставник "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино рассказал о будущем французского нападающего первой команды парижан Килиана Мбаппе. Цитирует тренера Marca.

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"У Мбаппе все в порядке, он спокойный парень, с яркой индивидуальностью, он очень общительный. Килиан все понимает и любит футбол, для своих 22 лет он очень взрослый. Мбаппе примет решение, которое должен, а клуб сделает все возможное, чтобы удержать его, потому что мы говорим об одном из лучших игроков в мире в возрасте 22 лет".

"Я знаю, что ситуация открыта. В будущем может случиться все что угодно. Позиция "ПСЖ" может измениться. Французский гранд – клуб с амбициями, руководство может предложить ему все необходимое для того, чтобы он был счастлив, изменил свое мнение".

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В статье: Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
Marca

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