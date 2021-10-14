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Почеттино: Ситуация с Мбаппе – открыта. В будущем может произойти все что угодно
Маурисио на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Аргентинский наставник "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино рассказал о будущем французского нападающего первой команды парижан Килиана Мбаппе. Цитирует тренера Marca.
"У Мбаппе все в порядке, он спокойный парень, с яркой индивидуальностью, он очень общительный. Килиан все понимает и любит футбол, для своих 22 лет он очень взрослый. Мбаппе примет решение, которое должен, а клуб сделает все возможное, чтобы удержать его, потому что мы говорим об одном из лучших игроков в мире в возрасте 22 лет".
"Я знаю, что ситуация открыта. В будущем может случиться все что угодно. Позиция "ПСЖ" может измениться. Французский гранд – клуб с амбициями, руководство может предложить ему все необходимое для того, чтобы он был счастлив, изменил свое мнение".
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