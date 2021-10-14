Почеттино: Ситуация с Мбаппе – открыта. В будущем может произойти все что угодно

Аргентинский наставник "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино рассказал о будущем французского нападающего первой команды парижан Килиана Мбаппе. Цитирует тренера Marca.

"У Мбаппе все в порядке, он спокойный парень, с яркой индивидуальностью, он очень общительный. Килиан все понимает и любит футбол, для своих 22 лет он очень взрослый. Мбаппе примет решение, которое должен, а клуб сделает все возможное, чтобы удержать его, потому что мы говорим об одном из лучших игроков в мире в возрасте 22 лет".