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Серхио Рамос провел первую тренировку после травмы

Франция
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Игрок уже в ближайшее время сможет помочь своей команде

Серхио Рамос провел первую тренировку после травмы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос провел первую тренировку в общей группе французской команды, сообщает Le Parisien.

По информации издания, 35-летний испанец принял участие в небольшом групповом матче против молодых игроков парижского клуба.

Рамос перешел в "ПСЖ" в июле 2021 года. Однако защитник еще не провел ни одного матча за клуб из-за травмы икроножной мышцы.

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В статье: Серхио Рамос ПСЖ
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