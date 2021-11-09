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Серхио Рамос провел первую тренировку после травмы
Игрок уже в ближайшее время сможет помочь своей команде
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос провел первую тренировку в общей группе французской команды, сообщает Le Parisien.
По информации издания, 35-летний испанец принял участие в небольшом групповом матче против молодых игроков парижского клуба.
Рамос перешел в "ПСЖ" в июле 2021 года. Однако защитник еще не провел ни одного матча за клуб из-за травмы икроножной мышцы.
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