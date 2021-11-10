Marca: Месси и Рамос не стали друзьями в ПСЖ

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси и защитник Серхио Рамос не стали друзьями в новом клубе, сообщает Marca, ссылаясь на L`Equipe. Футболисты пришли в "париж" после более чем 15 лет стычек в Эль-Классико.

Отмечается, что Рамос быстро сдружился со многими футболистами парижской команды, однако с Месси ему не удалось добиться столь теплых взаимоотношений, пускай они и неплохие.

"Нельзя просто стереть 10 лет противостояний в класико", – сказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что Рамос выступал за "Реал" с 2005 года, а Месси за "Барселону" с 2003.