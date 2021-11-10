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Marca: Месси и Рамос не стали друзьями в ПСЖ

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Невероятно, но факт

Marca: Месси и Рамос не стали друзьями в ПСЖ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси и защитник Серхио Рамос не стали друзьями в новом клубе, сообщает Marca, ссылаясь на L`Equipe. Футболисты пришли в "париж" после более чем 15 лет стычек в Эль-Классико.

Отмечается, что Рамос быстро сдружился со многими футболистами парижской команды, однако с Месси ему не удалось добиться столь теплых взаимоотношений, пускай они и неплохие.

"Нельзя просто стереть 10 лет противостояний в класико", – сказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что Рамос выступал за "Реал" с 2005 года, а Месси за "Барселону" с 2003.

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Барселона Реал (Мадрид) ПСЖ
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Источник:
marca.com

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Комментарии (3)
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litbessv
11.11.2021 в 00:26
— А помнишь, как ты меня гонял? — Так я, это — Ну да. Работа такая
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0
0
kalan-86 (Анкара)
10.11.2021 в 23:34
Месси видимо до сих пор губки дует.
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0
-1
avatar
NORDOS
10.11.2021 в 23:29
я б ще й карліку під зад дав би, щоб не вознікав
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0
-1


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