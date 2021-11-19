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Доннарумма пропустит матч с Нантом

Франция
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У вратаря гастроэнтерит

Доннарумма пропустит матч с Нантом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма пропустит матч 14-го тура чемпионата Франции с "Нантом" из-за болезни. Он не смог тренироваться из-за гастроэнтерита, сообщает L'Equipe.

Пока точные сроки восстановления голкипера неизвестны.

22-летний Доннарумма провел семь матчей за "ПСЖ" в этом сезоне во всех турнирах.

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В статье: Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ
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