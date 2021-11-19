Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Доннарумма пропустит матч с Нантом
У вратаря гастроэнтерит
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма пропустит матч 14-го тура чемпионата Франции с "Нантом" из-за болезни. Он не смог тренироваться из-за гастроэнтерита, сообщает L'Equipe.
Пока точные сроки восстановления голкипера неизвестны.
22-летний Доннарумма провел семь матчей за "ПСЖ" в этом сезоне во всех турнирах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
- "Я никого не предавал". Цитаишвили объяснил смену гражданства
- Шахтер нашел усиление в Аргентине, УАФ представила Риццоли. Главные новости за 18 ноября
- Президент ПСЖ хочет продать Неймара
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...