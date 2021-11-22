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Месси, Бензема, Роналду и Левандовский среди претендентов на премию ФИФА The Best

Франция
(1 голосов)

Классический набор

Месси, Бензема, Роналду и Левандовский среди претендентов на премию ФИФА The Best

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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ФИФА назвала футболистов, которые претендуют на премию The Best лучшему игроку 2021 года. Шорт-лист составляли эксперты-бывшие футболисты.

Полный список выглядит следующим образом: Карим Бензема ("Реал Мадрид"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд ("Боруссия Д"), Жоржиньо, Нголо Канте (оба – "Челси"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар (все трое – "ПСЖ") и Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Шорт-листы отобраны группой экспертов, в составе которой бывшие футболисты: Али Аль-Хабси (Оман), Харед Борхетти (Мексика), Тим Кэйхилл (Австралия), Жереми Нжитап (Камерун), Жулио Сезар (Бразилия), Юрген Клинсманн (Германия), Алекси Лалас (США), Хавьер Маскерано (Аргентина), Райан Нелсен (Новая Зеландия) и Давид Трезеге (Франция).

Победитель будет выбран по итогам голосования, которое пройдет с 22 ноября по 10 декабря 2021 года.

Напомним, что церемония вручения наград The Best состоится 17 января 2022-го года.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Неймар ФИФА Килиан Мбаппе FIFA: The Best
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Источник:
fifa.com

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