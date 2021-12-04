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ПСЖ хочет избавиться от своего аргентинского форварда
Игрок не нужен команде
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"ПСЖ" хочет избавиться от нападающего Мауро Икарди. Клуб предложил приобрести 28-летнего аргентинца "Ньюкаслу".
Напомним, после получения седьмого "Золотого мяча" Лионель Месси устроил вечеринку, на которую были приглашены все футболисты парижского клуба вместе со своими семьями. Однако там отсутствовал Мауро Икарди и его супруга Ванда Нара.
Контракт Мауро с парижанами рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
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