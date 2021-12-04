  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ хочет избавиться от своего аргентинского форварда
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ хочет избавиться от своего аргентинского форварда

Франция
(1 голосов)

Игрок не нужен команде

ПСЖ хочет избавиться от своего аргентинского форварда

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"ПСЖ" хочет избавиться от нападающего Мауро Икарди. Клуб предложил приобрести 28-летнего аргентинца "Ньюкаслу".

Напомним, после получения седьмого "Золотого мяча" Лионель Месси устроил вечеринку, на которую были приглашены все футболисты парижского клуба вместе со своими семьями. Однако там отсутствовал Мауро Икарди и его супруга Ванда Нара.

Контракт Мауро с парижанами рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мауро Икарди Ньюкасл ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Foot mercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...