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Ланс – ПСЖ 1:1. Вейналдум спас Почеттино от позора

Франция
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(2 голосов)

Париж снова забивает в концовке

Ланс – ПСЖ 1:1. Вейналдум спас Почеттино от позора

Фото: Faisal HQ, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 17-й тур

Ланс, "Боллар-Делелис"

"Ланс" – "ПСЖ" 1:1

Гол: Фофана (62) – Вейналдум (90+2)

"Ланс": Лека – Медина, Дансо, Гради – Франковски, Фофана, Дукуре, Клаус – Кошта (Каюзак, 80), Какута (Сотока, 54) – Мюинга (Айдара, 80)

"ПСЖ": Навас – Бернат (Нуну Мендеш, 79), Кимпембе, Маркиньос, Хакими – Верратти, Данилу (Гейе, 70), Паредес (Вейналдум, 70) - Ди Мария, Икарди (Мбаппе, 70), Месси

Предупреждение: Медина (47), Гради (90+2) – Верратти (63), Хакими (90)

Джорджиньо Вейналдум выглядел единственным летним новичком Парижа, который соответствует требованием главного тренера и переход которого выглядел как здравомыслящий шаг от руководства клуба. Почеттино хотел видеть Джинни ещё в своём летающем “Тоттенхэме”, который славился своим высококлассным прессингом. Старт карьеры Джинни выдался скомканным, но в последние недели он набрал сильную форму, и стал выручать “Пари Сен-Жермен”. Сначала дублем в Лейпциге, а теперь и Лиге 1 с “Лансом”.

“Ланс” с дебюта встречи плотно засел на своей половине и отдал инициативу столичным гостям. Но “ПСЖ” совсем не знал, что с ней делать. Верратти и Паредес вдвоём вели игру из глубины, но связь с аргентинским трио нападения так и не нашли. В итоге на 202 касания дуэта плеймейкеров пришлось аж 2 передачи под удар. Икарди так и остался вне игры (20 касаний за игру), а Месси приходил за мячом очень далеко и кроме дальних ударов ничего предложить не смог. Хотя одним из них на 17-й минуте плотно проверил штангу, но хозяевам свезло.

В ответ “Ланс” нешуточно контратаковал и доводил почти каждый выпад до удара. Недаром за игру у “кроваво-жёлтых” набралось 18 ударов против 13 у соперника, и это при вдвое меньшем владение мячом. Наставник хозяев Франк Эс решил воспользоваться пассивностью “ПСЖ” в защите и после перерыва выпустил на поле ещё одного форварда в пару к Мюинга.

Но забил “Ланс” из редкой позиционной атаки. Пока возмущенный Лео Месси лежал на газоне после проигранного единоборства, хозяева как ни в чём не бывало продолжали атаковать. Фофана оказался на ударной позиции и решился на дальний выстрел – ошибка Наваса и 1:0. Кажется, пришло пора лучшего вратаря мира, которого мы наверняка увидим в следующем туре.

Замены Почеттино меньше повлияли на игру, чем аналогичные действия Франка Эса, зато они дали результат. За 20 минут до конца Мбаппе и Вейналдум заменили пассивных Паредеса и Икарди, соорудив гол в компенсированное время. Джинни фирменным открыванием в штрафную вторым темпом залетел в штрафную, а Мбаппе нашёл его голову идеальным кроссом. 1:1.

Париж с самой сильной атакой в мире едва не ушёл без гола во второй игре кряду. Команда Почеттино на фоне сверхорганизованного коллектива Франка Эса выглядела сырой и так и не нашла путей взлома их обороны. Мастерство и характер снова дали результат. Но хватит ли этого на весь сезон?

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Ланс
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Комментарии (10)
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sasha_lv (Львів)
05.12.2021 в 00:31
семиразовий пішохід усе пристрилюється?
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
05.12.2021 в 00:31
Лучший игрок 2021, хуле...
Ответить
+3
0
Dr. House (Поділля)
05.12.2021 в 00:26
Очередной феерический матч обладателя золотого горшка)))
Ответить
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
05.12.2021 в 00:33
Помнится, Дарик говорил, что Месси в ПСЖ будет легко "делать статистику". А действительно, что можно там делать, кроме статистики. А через 2 года (как после армии) вернется. Ржач и только.
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
05.12.2021 в 00:25
Это тот ПСЖ который обладает обладателем золотого мяча??? Или его однофамилец???
Ответить
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
05.12.2021 в 00:25
Прям очень ребята стараются слить Почеттино, ну или им настолько уж неинтересно в чемпионате двора выступать. Ну уже не долго осталось. Куман?
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
05.12.2021 в 00:07
Дизентерийный снова пешком проходил весь матч?
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+4
0
avatar
victor1306 (Мадрид)
05.12.2021 в 00:12
Так. Аж бісить, су..к а. Підгорає, капец. Ніяк не заспокоюсь з тим балондором. Ну як так. А той штрафний від нього в кінці? Чемпіонат області.
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+3
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
05.12.2021 в 00:29
Да просто эту дебильную награду дают в конце года за предыдущий сезон. Все эти его великолепные выступления за ПСЖ в награду не вошли, плюс пока что списывается на "адаптацию". Хотя о какой адаптации речь, если мы говорим о величайшем. Уж за 4 месяца должен был всех этих салабонов построить как ему нужно, но видимо построил только тренера
0
0
Ol-g (Одесса)
05.12.2021 в 00:02
Шейх так не хочет.
Ответить
0
0


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