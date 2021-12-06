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Серхио Рамос не поможет ПСЖ в матче с Брюгге

Франция
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Защитник набирает форму

Серхио Рамос не поможет ПСЖ в матче с Брюгге

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос пропустит матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против "Брюгге". Он продолжит набирать форму по индивидуальной программе, сообщает L'Equipe.

35-летний футболист из-за повреждения смог дебютировать за парижан лишь в 15-м туре лиги 1 с "Сент-Этьеном" (3:1). Он провел на поле все 90 минут.

Контракт с Рамосом был подписан до 2023 года.

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В статье: Серхио Рамос ПСЖ
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