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Серхио Рамос не поможет ПСЖ в матче с Брюгге
Защитник набирает форму
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос пропустит матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против "Брюгге". Он продолжит набирать форму по индивидуальной программе, сообщает L'Equipe.
35-летний футболист из-за повреждения смог дебютировать за парижан лишь в 15-м туре лиги 1 с "Сент-Этьеном" (3:1). Он провел на поле все 90 минут.
Контракт с Рамосом был подписан до 2023 года.
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